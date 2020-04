Bénévole de l’année dans Chauveau

Malgré la crise de la COVID-19, Sylvain Lévesque, député caquiste de Chauveau (CAQ), a tenu récemment à rendre un hommage particulier aux bénévoles de sa circonscription. Il a procédé à une remise virtuelle de certificats dans le contexte de la récente Semaine de l’action bénévole et à la diffusion de capsules quotidiennes sur sa page Facebook afin d’identifier et de rendre hommage à ces personnes.

Le récipiendaire du titre de bénévole de l’année dans le comté de Chauveau pour 2020 est Marc Carrier-Coté (photo) qui œuvre bénévolement à la Maison de Job. Monsieur Carrier-Coté ayant lui-même déjà bénéficié de services de la Maison de Job, il redonne donc au suivant. L’apport de d’autres personnes a aussi été souligné par le député Lévesque: Réal Picard, bénévole au Comptoir Agoshin à Wendake; Philippe Carrier, de Lac-Beauport; Ludovic Lorrin dans l’organisme RAFAL (Ressources Actions Familles) à Lac-Saint-Charles; Noël Dubé, chauffeur d’autobus de Neufchâtel; Jean-Nicolas Harvey, de l’organisme E47 Éco Sentiers de Lac-Delage; Jean Barbeau au sein du Club Optimiste Saint-Émile et de la Maison des jeunes, La Planke de Saint-Émile; Gérard Brunelle, bénévole la Maison des Jeunes, La Marginale; Denise Fréchette, bénévole à l’organisme Coeur Ouvert des Cantons Unis et Arielle De Garie, bénévole pour l’Association des citoyennes et citoyens de Tewkesbury.

Le 30 avril 1945, vers 14h30, Adolf Hitler et Eva Braun (photo) se retirent dans leurs quartiers et le niveau inférieur du Führerbunker (photo). Quelques heures plus tard ils se suicident après avoir été mariés pendant moins de 40 heures. Leurs corps sont transportés à l'entrée du bunker, dans les jardins de la chancellerie, aspergés d'essence et incinérés, pendant que Joseph Goebbels, Martin Bormann, Hans Krebs et Wilhelm Burgdorf leur rendent un dernier hommage.

Charles Auger (photo), co-actionnaire et VP Opérations chez Chocolats Favoris, 41 ans...Kirsten Dunst, actrice américaine, 38 ans...Simon Bernier, vice-président Mode Avalanche, 51 ans...Jeff Brown, défenseur de la LNH (1986-97) avec les Nordiques de 1986 à 1989, 54 ans...Stephen Harper, ex-premier ministre du Canada, 61 ans...Pierre Pagé, dirigeant de hockey québécois, DG des Nordiques (1990-94) 72 ans...Jean Chgaumette, directeur de territoire, Importations Activin, 74 ans.

Le 30 avril 2019. Peter Mayhew (photo), 74 ans, acteur qui a longtemps endossé le costume de Chewbacca (photo), extraterrestre géant et poilu de la saga « Star Wars »...2019. Anne Bourguignon, dite Anémone (photo), 68 ans, actrice française et vedette populaire de nombreuses comédies des années 80...2019. Beth Carvalho (photo), 72 ans, chanteuse brésilienne , surnommée "la Marraine de la Samba »...2018. Rose Laurens, 65 ans, chanteuse française qui s'illustra avec la chanson «Africa» en 1982...2017. Jidéhem, 81 ans, auteur belge de bande dessinée...2016. Réjean Lafrenière, 80 ans, ex-député libéral provincial de Gatineau (1989 à 2007)...2015. Ben E. King, 76 ans, chanteur américain (Stand By Me)...2015. Patachou, 96 ans, chanteuse et actrice française...2014. Judi Meredith, 77 ans actrice américaine...2013. Mike Gray, 77 ans, écrivain, producteur, scénariste et réalisateur américain...2012. Alexander Dale Oen, 26 ans, champion du monde de natation...2008. Yvon Robert Junior, 65 ans, lutteur professionnel...2007. Gordon Scott, 80 ans, le 11e Tarzan à la télévision...2007. Zola Taylor, 69 ans, chanteuse américaine...2002. Sylvain Lelièvre, 59 ans, auteur-compositeur interprète...1989. Sergio Leone, 60 ans, réalisateur et scénariste italien...1900. Casey Jones, 36 ans, mécanicien américain de chemin de fer.