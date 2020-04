COVID-19 Capitale-Nationale: Deux autres décès supplémentaires

Malgré deux décès de plus à Québec, la situation reste relativement stable et encourageante pour la région.

Si l’ensemble du Québec déplore 944 nouveaux cas de COVID-19 et 98 décès supplémentaires, Québec et Chaudière-Appalaches comptent 28 cas nouveaux cas seulement et deux décès au total, soit toujours moins de 3 % des statistiques pour la province.

Le directeur régional de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale, le Dr François Desbiens, a confirmé jeudi ces deux nouveaux décès, ce qui porte le total à 48 décès à ce jour pour la région. La situation dans les hôpitaux reste bonne.

Un décès de plus s’ajoute au Jeffery Hale, pour un total de 28 morts et près de 60 % des décès dans la région. Cinq employés de plus sont infectés, pour un grand total de 162 à cet endroit en incluant les usagers. L’autre décès est survenu au Manoir de Courville. Il s’agit de la cinquième personne à perdre la vie dans cet établissement.

Autre foyer d’éclosion

Aux Jardins d’Évangéline, une résidence critique, sept employés supplémentaires ont été infectés, pour un grand total de 57 à ce jour.

Enfin, un foyer d’éclosion s’ajoute également au CHSLD du Boisé, dans le secteur Sainte-Foy.

«Il faut que les employés de la santé ainsi que les personnes qui vivent sous le même toit qu’eux, soient encore plus vigilants dans les prochaines semaines avec le déconfinement à venir. Prenez le temps par exemple de bien informer vos enfants des consignes à suivre lors de leur entrée scolaire», a déclaré le Dr Desbiens.

Pour la région de la Chaudière-Appalaches, la situation reste très stable.

Par ailleurs, Desjardins Des Rivières de Québec a procédé à la fermeture temporaire de son siège social de l’avenue Chauveau jeudi. Un cas positif aurait été confirmé.