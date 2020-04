COVID-19 et musées : vendre les œuvres?

Il y a bien peu de secteurs qui échappent aux retombées de la propagation du virus et les institutions muséales sont durement touchées. Certaines d’entre elles envisagent même des solutions déchirantes.

L’Association des directeurs de musée d’art (qui regroupe des membres des États-Unis, du Canada et du Mexique) est très influente et jusqu’à maintenant elle n’hésitait pas à mettre au ban les institutions qui vendaient certaines de leurs œuvres pour financer leurs opérations. Les membres de la direction de ces institutions jugées hérétiques étaient condamnés à une mort professionnelle s’ils espéraient trouver un emploi ailleurs dans le réseau.

Les conséquences économiques de l’épidémie sont telles que même la prestigieuse association appuie maintenant ce qu’elle se refusait à envisager jusqu’à maintenant. On peut donc désormais s’attendre à ce qu’on procède à la vente des œuvres d’artistes célèbres comme Monet Pollock, Rockwell, Kahlo ou Van Gogh pour éponger des déficits ou éviter de congédier du personnel.

Personne ne souhaite que les musées en arrivent là et on ne veut en aucun temps encourager un recours fréquent à cette pratique, mais comme personne n’est en mesure d’envisager une sortie de crise avec un minimum de précision, il faut s’attendre à ce que certains trésors changent de mains.

La vente des œuvres pose un certain nombre de problèmes, mais il y en a un qui semble avoir également des effets à moyen et à long terme. Comment récupérera-t-on ces bijoux qui attiraient les foules? Vendre un tableau ou un objet constitue une solution à court terme, mais on se prive aussi de la principale raison pour laquelle nous visitions certains musées.

Dans un article publié aujourd’hui, le Washington Post précise que des musées vendent certaines œuvres à l’occasion, mais elles ne procèdent pas ainsi pour éviter de fermer leurs portes ou de boucler le budget, elles le font habituellement parce qu’il y a un petit plus, une amélioration de l’offre.

Ce fut le cas du Museum of Fine Arts de Boston en 2011. Pour être en mesure de s’offrir une oeuvre de Gustave Caillebotte, le MFA avait vendu huit autres tableaux. On justifiait la transaction par la popularité croissante des œuvres de Caillebotte qui correspondait mieux au profil impressionniste des expositions permanentes, alors que les huit toiles vendues se retrouvaient la plupart du temps dans les réserves de l’institution.

Procéder à la vente d’une œuvre est un processus complexe et vous avez déjà compris qu’on ne le fera qu’en dernier recours. S’il y a des implications légales (ses œuvres ont souvent été offertes), une vente va bien souvent à l’encontre du rôle d’un musée. Vendre un objet d’art, c’est aussi ouvrir la porte à sa « disparition », privant ainsi le public de l’accès à un héritage culturel important.

Rien ne nous permet actuellement de dire combien de temps durera la crise actuelle et quand nous pourrons reprendre nos activités habituelles. Les musées peuvent tenir le coup pour le moment, mais parmi les victimes de la COVID-19 il faudra peut-être bientôt compter notre héritage culturel. Commençons par sauver des vies, mais gardons un œil sur ces trésors dont on disait encore il n’y a pas si longtemps qu’ils étaient inestimables.