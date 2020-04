COVID-19: les réponses à vos questions

Vous avez des questions sur les mesures annoncées par les gouvernements? Vous doutez d’une nouvelle relayée sur les réseaux sociaux? Votre témoignage mérite notre attention?

Écrivez-nous dès maintenant à l’adresse coronavirus@quebecormedia.com. Nous tenterons de répondre à votre question au cours des prochains jours.

– Ma copine et moi n'avons pas la même adresse et vivons le confinement selon les directives. Pouvons-nous nous rejoindre chez l'un ou l'autre sans risquer une amende? (Frank B.)

«Il n’y a pas de jurisprudence à cet endroit encore. Deux personnes, ce n’est pas un rassemblement. Si ces deux personnes n’habitent pas au même endroit et se rassemblent, je n’y vois pas de problème ou d’infraction s’ils ont pris les précautions nécessaires et qu’ils ne sont pas atteints de la COVID-19» - Jean-Paul Boily, avocat à Le Cabinet Légaliste et chroniqueur à QUB radio.

– Légalement, puis-je me rendre à mon chalet? (Mario Beaupré)

«Si vous mentez à un barrage routier pour le traverser, non. Même si vous trouvez une façon de vous y rendre, quelqu’un pourrait vous dénoncer. Si vous présentez un faux document pour passer le point de contrôle, vous pourriez avoir une amende. Si votre raison n’est pas bonne, le policier vous exigera simplement de rebrousser chemin. Cette amende pourrait vous coûter 6000 $» - Jean-Paul Boily, avocat à Le Cabinet Légaliste et chroniqueur à QUB radio

– Mon employeur peut-il me renvoyer à la maison sans me payer si je refuse de porter un masque au travail? (Richard Doré)

«La loi ne l’oblige pas, c’est vrai, mais si la direction de l’entreprise fait des demandes raisonnables, l’employé ne peut pas refuser de s’y plier. Le refus de l’employé pourrait être un motif de congédiement valide. C’est un peu comme le port de l’uniforme obligatoire. Dans un cas de pandémie, est-ce déraisonnable de demander à un employé en alimentation, par exemple, de porter le masque?» - Jean-Paul Boily, avocat à Le Cabinet Légaliste et chroniqueur à QUB radio.

– À quel moment les examens de conduite reprendront-ils? Plusieurs étudiants comptent sur leur permis pour aller au cégep à l’automne. (Stéphane Rousseau)

«La SAAQ évalue les scénarios, mais on ne peut pas en dire plus pour l’instant. Tout doit être fait dans le respect des directives gouvernementales. On travaille à la reprise, c’est certain, mais c’est un peu tôt pour l’annoncer. Lorsque nous aurons un plan en place, vous le saurez» - Mario Vaillancourt, porte-parole et relationniste à la SAAQ

– Le ministre Fitzgibbon a dit que tous ceux qui peuvent faire du télétravail devront continuer à le faire. Est-ce que mon employeur a le droit d'exiger le retour des employés au bureau? (Richard Rivest-Langlois)

«Avec la reprise progressive, mais autorisée, des activités économiques dans plusieurs secteurs, un employeur pourrait légitimement demander à un employé de se présenter physiquement au travail si les besoins de l’organisation le justifient. Dans ce cas, sauf certaines exceptions, un employé sera tenu de se présenter. Il faut par contre garder à l’esprit qu’un employeur demeure tenu d’assurer la santé et la sécurité de ses employés, ce qui comprend en outre l’obligation de mettre en place les mesures d’hygiène adaptées à son milieu de travail» - Éric Lallier, avocat-associé chez Norton Rose Fulbright