COVID-19: les résidences pour aînés sur le qui-vive

Même si le premier ministre du Québec souhaite un retour progressif à la vie normale, la réouverture des écoles primaires et des garderies sème de l’inquiétude auprès des gestionnaires de résidences pour aînés qui craignent de faire entrer le virus par les membres du personnel.

Jusque-là épargnés par la Covid-19 au prix de moult efforts, des établissements de la région de Québec anticipent avec angoisse le retour en classe des enfants des employés.

Dès le début de la crise, la résidence La Seigneurie de Lévy a déployé plusieurs moyens pour éviter de faire entrer le virus dans ses murs.

Toutefois, pour Catherine Paré, directrice générale, la réouverture des écoles primaires à partir du 11 mai soulève bien des inquiétudes.

«La majorité de mes employés veulent retourner leurs enfants à l’école ou en service de garde», a-t-elle fait part.

Pour cette résidence de Lévis, il s’agit d’une quinzaine d’employés sur trente.

«Si un enfant, qui est asymptomatique, transmet le virus à un employé qui est aussi asymptomatique, c’est un problème. On multiplie le risque de façon exponentielle », a ajouté Mme Paré qui gère également La Seigneurie du Jasmin, à St-Georges.

Inquiétudes partagées

Le Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA) partage également ces préoccupations.

«On ne veut pas être la deuxième vague d’éclosion. Le problème est dans les CHSLD. Pour les résidences pour aînés, ça va relativement bien à l’exception d’une vingtaine de points chauds, sauf que là, on va avoir des employés dont le conjoint retourne au travail qui vont envoyer leurs enfants à l’école. Là, ça ne fonctionne plus. Alors que le premier ministre ne veut pas déconfiner les résidences pour aînés, c’est un grand paradoxe. On dit une chose et son contraire», a réagi Yves Desjardins, pdg du RQRA.

Absentéisme

C’est sans compter les absences qui risquent de survenir, dit-il.

Au début de la crise, Mme Paré avait mis en place un système de garderie pour les enfants des employés en puisant à même les ressources de la résidence. Toutefois, vu l’absence des aidants naturels, la gestionnaire n’a pu maintenir ce service. Ce système a fonctionné deux semaines jusqu’à l’ouverture des services de garde d’urgence dont l’accès était plus limité.

Depuis des semaines, les employés font tout en leur possible pour protéger les résidents.

«Ça vient nous mettre une brique de plus sur la tête. On tient nos résidences à bout de bras. On se met à risque», a ajouté Mme Paré.