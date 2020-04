COVID-19: une préposée aux bénéficiaires mécontente dans Montréal-Nord

MONTRÉAL | Montréal-Nord est l'un des arrondissements les plus touchés par la pandémie de la COVID-19 dans la métropole. Visiblement mécontente et impatiente de la situation qui prévaut dans son quartier, une employée de première ligne a servi tout un avertissement à sa communauté et a enjoint le gouvernement à prendre des actions plus assumées.

• À lire aussi: [EN DIRECT JEUDI 29 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: COVID-19: l’indiscipline des Montréalais pourrait retarder le déconfinement

• À lire aussi: Un centre de dépistage de la COVID-19 ouvre à Montréal-Nord

Fedeline Brunelus, une préposée aux bénéficiaires qui vit dans Montréal-Nord, a pris la parole jeudi dans une entrevue avec TVA Nouvelles et a sans détour demandé à ses concitoyens de prendre la crise sanitaire au sérieux.

La mère de trois enfants est consciente que sa sortie publique en froissera peut-être quelques-uns.

«Être pauvre ne veut pas dire qu’on est malpropre pour autant, a lancé Mme Brunelus. Si tout le monde s’aidait, tsé... Je suis vraiment désolée pour ce que je m’apprête à dire les amis... Il n’y a pas beaucoup de monde qui se lave les mains. Il n’y a pas beaucoup de personnes qui portent des gants. On est en mode confinement, faut se protéger!»

«On a des enfants à la maison, on a du monde qu’on voit... a poursuivi la préposée aux bénéficiaires. Oui, on aime nos amis; oui, on aime nos proches, mais pour le moment, on va demander à tout le monde de rester dans leur coin et, s’il vous plaît, si vous êtes malades, restez chez vous, parce que moi, j’ai des enfants à protéger.»

Trop peu, trop tard?

Dès vendredi matin, l'arrondissement de Montréal-Nord va accroître la capacité de dépistage de la COVID-19, à hauteur d’environ 100 tests par jour, au sein de la population en vertu de l’ouverture d’un nouveau centre de dépistage.

Mme Brunelus a déploré que le gouvernement provincial et la Santé publique n’aient pas pris des actions plus fortes, plus tôt.

«Les autorités ne vissent pas assez la vis, a illustré la préposée. Si les autorités avaient déjà fait ce qu’elles ont à faire, peut-être que les cas n’auraient pas aggravé à ce point-là.»

En date de mercredi, Montréal-Nord était l’arrondissement le plus touché avec plus de 1100 cas et le taux le plus élevé de personnes infectées au prorata de la population.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal demande aux citoyens de prendre rendez-vous avant de se présenter à la clinique de dépistage en composant le 514 644 4545.