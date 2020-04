Crise sanitaire: cette startup de Montréal facilite le recrutement

La bataille contre la pandémie est loin d’être terminée. Complètement perturbé, le marché du travail a poussé au chômage nombre de travailleurs alors que la demande de personnel de santé explose. Et c’est sans parler de la production de produits sanitaires – masques, désinfectants, etc.– l’alimentation et la logistique.

Bref, les disparités sont criantes sur les marchés dans leur ensemble.

Pour appuyer les entreprises de première nécessité à embaucher plus rapidement les bons candidats, la jeune société montréalaise Valital met gratuitement sa plateforme de recrutement à contribution, laquelle a été lancée en janvier dernier.

Ainsi, jusqu’au 31 octobre prochain, les entreprises pourront profiter de la plateforme de Valital qui évalue en quelques minutes seulement une foule de candidats potentiels.

Des millions de données publiques analysées en quelques secondes

Cette plateforme gérée par intelligence artificielle analyse en temps réel des millions de données publiques en ligne, mais aucune information n’est extraite des médias sociaux.

De leur côté, les chercheurs d’emploi n’ont pas à s’inscrire. Concrètement, les employeurs peuvent intégrer la plateforme Valital à leur propre système d’embauche ou bien utiliser seuls les services de cette dernière.

Valital

Le tri des candidats à l’aide d’algorithmes permet d’exclure les candidats aux comportements jugés indésirables, les fraudeurs, etc. À l’opposé, ceux qui correspondent aux critères d’embauche sont invités sur la plateforme.

Coûts d’embauche réduits

Une fois que le candidat accepte l’invitation, le rapport sur l’individu est produit en quelques minutes et l’employeur peut prendre sa décision d’aller de l’avant avec une entrevue ou non, selon la relationniste Camille Turbide.

«Valital génère une confirmation automatisée de leurs expériences de travail. Les employeurs obtiennent ainsi des profils complets dans un processus où les coûts liés aux activités d’évaluation (validation des références, sélection des candidats, temps d’entrevues, etc.) sont réduits en moyenne de 50%.

«Pour 100 postes à combler avec 5 candidats présélectionnés par poste, dont 4% sont jugés indésirables, on estime à 350 heures l’économie de temps grâce à utilisation de la plateforme», selon la société.

«Notre modèle est axé sur l’appariement des identités, la classification des articles, la crédibilité des sources, le rôle du sujet dans un article et la véracité des antécédents professionnels. De plus, notre technologie de pointe atténue certains écueils dans le traitement des données humaines: temps, efforts, subjectivité, doute d’identité et crédibilité de la source. En somme, nos clients réduisent l’incertitude, obtiennent une analyse objective et optimisent le temps consacré aux entrevues», écrit Ronny Aoun, fondateur et chef de la direction.

Site Web de Valital