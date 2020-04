BÉLANGER, Joseph Clermont



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 25 avril 2020, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Joseph Clermont Bélanger, époux de feu dame Marguerite Robitaille, fils de feu dame Yvonne Sylvain et de feu monsieur Roméo Bélanger. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil; ses enfants: feu Hélène et André (feu Ginette Fortin); ses petits-enfants: Alain-Pier Lafond et Noémie Bélanger-Lafond; ses beaux-enfants: feu Jean-Guy Genest, Michèle Genest, feu Gilles Genest, Nicole Genest; ses frères et sœurs: feu Jeanine, Rachel, Maurice, feu Roland, Fleurette, Claude, feu Marcel, feu Serge, Yvon et Jacques; son filleul Robert, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'aile de soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise et Dr Groleau pour son accompagnement chaleureux dans les derniers jours de vie de Clermont. La famille veut également remercier toute l'équipe de la Résidence Les Jardins du Manoir pour tous leurs bons soins et plus spécialement Ianik Laberge, Julie et Marie-Pier qui se sont montrées dévouées et que Clermont appréciait particulièrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise des Vétérans, 305, boul. des Anciens-Combattants, Sainte-Anne-de-Bellevue, téléphone: 514-457-8484 https://deretourenforce.ca/donnez/.