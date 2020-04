GAGNÉ, Fernande Savard



Quand on vit dans le cœurde ceux qu'on aime,on ne meurt jamais.Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 12 avril 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Fernande Savard, épouse de feu monsieur Claude Gagné, fille de feu madame Adrienne Breton et de feu monsieur Joseph-Omer Savard. Elle demeurait à Québec.Madame Savard laisse dans le deuil ses enfants: feu Linda, Fabien (Chantal), Véronique, et Stéphane (Sonya); ses petits-enfants: Benoît, Mathieu, et Alexandre, ainsi que parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à la gentille préposée Audrey qui a pris soin de notre maman avec tant de tendresse, et avec un dévouement remarquable. Selon les volontés de la défunte, l'inhumation a eu lieu en toute intimité au Cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pause-Bonheur, 2135, rue de la Terrasse-Cadieux, Québec (QC) G1C 1Z2, téléphone : 418 667-3910, poste 5978, site internet : fondationpausebonheur.com.