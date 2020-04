[EN DIRECT] Justin Trudeau fait le point sur l'écrasement d'hélicoptère en Europe

Dans le cadre de son point de presse quotidien, le premier ministre canadien Justin Trudeau fait le point sur l'écrasement d'un hélicoptère des Forces canadiennes en Méditerranée survenu mercredi. Il est accompagné du ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, du chef d'état-major de la défense, Jonathan Vance, et de la sous-ministre de la Défense nationale, Jody Thomas.

Une femme de Nouvelle-Écosse est parmi les victimes de l’écrasement.

Abbigail Cowbrough se trouvait dans ce CH-148 Cyclone, selon le Globe and Mail, qui s’appuie sur une publication de Facebook de sa mère Tanya Cowbrough.

«Ma belle fille était dans l’accident militaire et est morte. Elle ne pourra plus jamais jouer de la cornemuse à ceux qui l’aimaient, a écrit la mère d’Estern Passage en Nouvelle-Écosse sur Facebook. Mon cœur s’est arrêté. Rien ne peut la remplacer.»

Abbigail Cowbrough était déployée en Europe à bord de la frégate NCSM Fredericton auquel était rattaché l'hélicoptère.

Les Forces armées canadiennes ont annoncé avoir contacté «tous les membres directs de la famille de ceux qui se trouvaient à bord» de l'appareil impliqué, selon un message publié sur Twitter jeudi matin, sans toutefois annoncer de victimes.

Un corps découvert

Des débris de l’hélicoptère porté disparu mercredi soir lors d'une opération de surveillance de l'OTAN ont été retrouvés en mer Ionienne entre la Grèce et l'Italie, a appris l’AFP auprès de l'armée grecque, jeudi.

«Des débris ont été retrouvés dans la zone de contrôle et d'intervention de l'Italie» en mer Ionienne et «la Grèce a envoyé un hélicoptère de la marine de guerre pour participer à l'opération de sauvetage», a indiqué un responsable de l’état major grec, qui a requis l’anonymat, à l’AFP.

«Un corps a aussi été découvert» avec des débris d'appareil «dans les eaux internationales au large de l'île grecque de Céphalonie», a annoncé la télévision publique grecque ERT qui a rapporté que six personnes se trouvaient à bord de cet hélicoptère qui participait à des exercices en mer de l’OTAN entre la Grèce et l’Italie. Il a notamment participé à des exercices militaires avec des forces de la marine turque et puis avec celles de la marine grecque la semaine dernière.

L’opération de recherches et de sauvetage est «coordonnée par le centre de sauvetage maritime italien», a précisé l'état-major grec dans un communiqué.

– Avec l’AFP