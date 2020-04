FILLION, Micheline Fortier



À l'IUCPQ de Québec, le 26 avril 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Micheline Fortier, épouse de M. André Fillion. Elle était native de Saint-Anselme et demeurait à Sainte-Marie. SElle laisse dans le deuil outre son époux, André, ses fils: Éric et Stéphane (Émilie Côté); ses petits-enfants: Dylan, François et Madisson Fillion; son frère et ses sœurs: Aline (feu Gérard Boutin), feu Raymond (feu Pierrette Bérubé), Rosa (Émile Harbour) et Lucie (Michel Carrier); ses beaux-frères et belles-sœurs: Rachel (feu Jean-Claude Lessard), Hélène (feu Gaston Vallée), Denise (Gérard Parent) et Monique (René Henry). Elle laisse également dans le deuil ses filleules: Valérie Parent et feu Brigitte Boutin; ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Des dons à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, https://www.fondation-iucpq.org/ seraient appréciés.