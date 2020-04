GOUDREAULT, Simonne



À l'Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré, le 24 avril 2020, à l'âge de 97 ans et 6 mois, est décédée Madame Simonne Goudreault, épouse de feu monsieur Eugène Côté, fille de feu Monsieur Louis-Philippe Goudreault et de feu Madame Marguerite Caron. Elle demeurait à Québec.Madame Goudreault laisse dans le deuil ses enfants: Maurice (Marielle Brindamour), Micheline (Jean-Guy Gagné), Monique (feu Gilles Thomassin), Gaston (Michel Naud), France, Daniel (Maryse Spooner), feu Claudine (François Parent) André (Julie Racine), Linda (Michel Fortin), Stéphane (Gaétane Bouchard), Josée (Sylvain Viger) et Luc (Chantal Simard); ses petits-enfants et leur conjoint(e): Marie-Claude, Dale, Steeve T. , Steve A., Marie-Michèle, Sébastien, Joannie, Miguel, Geneviève, Marie-Ève, Pierre- Olivier, Matthieu, Louis-Simon, Annie- Michel, Yan, Daisy, Vincent, Marilyn et Jennifer; ses 15 arrière-petits-enfants; ses nombreux beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs. Un remerciement spécial au Dre Caroline Kochuyt ainsi que tout le personnel du 3 côte du Centre d'hébergement de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Elle a été confiée à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne de Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Beaupré (QC) G0A 1E0 ou https://fondationhsab.org/