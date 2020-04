LARIVIÈRE, Evelyne



À Québec, le vendredi 17 avril 2020, à l'âge de 86 ans et 4 mois, est décédée madame Evelyne Larivière, épouse de feu Martin Levesque et fille de feu Vénérand Larivière et de feu Marie Lamontagne. Elle demeurait à Québec et autrefois à Saint-Georges.et l'inhumation aura lieu au cimetière sous la direction deElle laisse dans le deuil ses enfants: Lisette (Steven Stanley), Diane (feu André Gilbert, Réjean Giasson), Johanne, Carol (Marie Champagne) et Nancy (Alexandre Labbé); ses petits-enfants: Hans Poulin (Émilie Gingras-Bergeron), Caroline Gilbert (Christian Desjardins), Valérie Gilbert, Alex Poulin, Justine Gilbert (Kévin Wildman), Amaryllis Duval (Thomas Regouffre), Michèle M. McCartney (Nick McCartney) et Rébecca Moreau. Elle était la soeur de: feu Rose-Alma (feu Adélard Sylvain), feu Dominique (feu Rachel Morin), feu Lorraine (Georges Chabot), feu Lydia (feu Eugène Larivière), feu Élie (feu Rose Picard), feu Yvette (feu Hervé Poirier), feu Yvon (feu Thérèse Larivière), feu Denis (feu Marie-Anna Lehoux) et feu Urbain (feu Rose-Aimé Paquet). Elle était la belle-soeur de: feu Albert (feu Georgette Blouin), feu Léopold (feu Anna Jean), feu Yvonne (feu Arthur Bernier), feu Jeanne (feu Xavier Landry), feu Fernand (feu Eugénie Berthiaume), feu Raoul (feu Germaine Thériault), feu Alexandre (feu Lucille Gagné), feu Jacques (feu Madeleine Bolduc), feu Berthe (feu Alfred Paquet) et feu Bertrand ( feu Cécile Gilbert). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440, boul. Vachon Sud, C.P.1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4.