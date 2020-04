CLOUTIER, Françoise Delisle



C'est le cœur plein de tristesse que nous annonçons le décès de madame Françoise Cloutier, survenu le 25 avril dernier, à l'âge de 91 ans. Elle était la fille de feu Falconio Delisle et de feu Marie-Anne Vézina.Elle est enfin libre, libre d'aller rejoindre son mari Marcel ainsi que ses frères, Marius, André, Gilles, Réjean et Claude; ses sœurs, Thérèse et Cécile, et plus particulièrement sa mère Marie-Anne. Elle laisse dans le deuil son fils Pierre (Louise Rousseau), son petit-fils Maxime-Olivier (Christine Tessier) et son arrière-petite-fille adorée Roxanne. Elle laisse aussi dans le deuil sa belle-sœur Jacqueline Bordage, ses neveux et ses nièces: feu Yves (Hélène Isabel), feu Jacques Dorion, feu Denise Dorion, feu Michel Delisle (Linda Royer), Richard Delisle, Michel Dorion (Johanne Lafond), Line Arcand et Lison Delisle; son petit-neveu et ses petites-nièces, Nicole, Karine, Martine et Martin, ainsi que leurs enfants.Ma mère, cette femme généreuse et déterminée, aux multiples talents, a su marquer ceux qui l'entouraient. Elle laissera dans nos cœurs de précieux souvenirs. Repose en paix. Tu le mérites. Je t'aime.Ton fils, PierreLa famille tient à remercier sincèrement les employé(e)s de l'Archipel du Manoir de l'Atrium pour leur dévouement, leur gentillesse et les bons soins prodigués. Elle tient aussi à remercier les anges gardiens des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec pour leur grande générosité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une banque alimentaire de votre choix.