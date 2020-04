REINHARDT, Denyse Massé



À Québec, le 26 avril 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Denyse Massé, épouse de feu monsieur Pierre-Émile Reinhardt, fille de feu monsieur Lucien Massé et de feu dame Rose Bénard. Elle demeurait à Québec.Elle était la mère de: feu Pierre (Lise Deschambault), André (Colette Gilbert) et Louise (Léon Savard), la grand-mère de: Carl (Isabelle Gingras), Eric et Maxime (Catherine Gervais), l'arrière-grand-mère de: Emmy et Alison. Elle était la sœur de: Bernard (Suzanne Massé), feu Jacques, feu Paul, feu Pierre, feu Jean, feu Hélène, feu Madeleine. Elle laisse également dans le deuil son beau-frère Jean-Claude Proulx, ses belles-sœurs, neveux, nièces, et ami(e)s. La famille tient à remercier la Dre Odette Nicol pour ses précieux soins et son grand dévouement envers notre mère. Merci également à l'équipe du CLSC, Josée et Martin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666 www.cancer.ca.