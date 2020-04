Gilles Lehouillier s’inquiète du sort des aînés: «On ne peut plus rester indifférents, collectivement»

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, appelle à un «examen de conscience collectif» sur le sort des aînés et appuie l’idée d’une nationalisation de tous les CHSLD privés, étudiée par le gouvernement Legault.

La situation au Manoir Liverpool, une résidence pour aînés située sur son territoire, le préoccupe au plus haut point. On dénombre actuellement 29 cas de COVID-19 chez les résidents et 14 cas chez les travailleurs.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches vient de déclencher une enquête sur la gestion de cet établissement, à la suite de révélations de Radio-Canada sur de nombreux problèmes d’hygiène et de salubrité, notamment, depuis son ouverture en 2014.

La société d’État a également recueilli de nombreux témoignages faisant état d’un manque criant de personnel et d’aînés laissés à eux-mêmes à l’heure des repas. Des rapports d’incidents auraient même été falsifiés, allègue-t-on.

«On en a discuté hier et ça nous préoccupe fortement. On souscrit à l’enquête déclenchée par le CISSS. La pandémie nous aura démontré une chose: nous ne pourrons plus rester indifférents. Les aînés, ce sont les gens qui ont bâti notre ville», a exprimé le maire de Lévis, rappelant que les personnes de 65 ans et plus représentent près de 20% de la population lévisienne.

«Il faudra que l’enquête roule rondement. Il faut vraiment que, collectivement, on prenne fait et cause pour nos aînés. Tout le monde a une part de responsabilité et ça va prendre des actions très rapides pour faire face à cette situation-là [...] On ne peut rester indifférents, collectivement», a-t-il ajouté, disant appuyer le gouvernement dans sa quête de solutions pour éviter de «retomber dans l’indifférence de façon permanente».

Un «penchant» pour la nationalisation

«M. Legault a évoqué la nationalisation des CHSLD privés. Moi, je me dis qu’il faut envisager tous les moyens nécessaires pour ramener un minimum de décence dans nos CHSLD. Mais personnellement, j’ai un penchant vers la nationalisation. La santé, ce n’est pas quelque chose qu’on improvise. Ça prend des gens formés. Au niveau des CHSLD, on est rendu à un point carrefour où il faudra prendre des décisions», a-t-il martelé.