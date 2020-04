Goodfood va ouvrir un centre de distribution à Toronto

MONTRÉAL | Le spécialiste québécois de prêt-à-cuisiner Marché Goodfood va ouvrir dans la région du Grand Toronto un nouveau centre de distribution.

Marché Goodfood a annoncé jeudi la signature d’un bail pour une installation de 42 000 pieds carrés qui sera en activité avant la fin du mois de mai 2020.

Le chef de la direction de l’entreprise montréalaise cotée à la Bourse de Toronto, Jonathan Ferrari, a expliqué que la demande a connu une forte hausse ces dernières semaines. «Nous croyons fermement que ces changements dans les habitudes de consommation sont là pour rester et que Goodfood est bien positionnée pour jouer un rôle de premier plan dans cette transformation», a-t-il ajouté «Avec l'accélération de la pénétration de l’épicerie en ligne au Canada résultant de la pandémie présente, nous sommes ravis d'avoir trouvé une installation pour desservir nos membres actuels et futurs dans le Grand Toronto et le sud de l'Ontario», a soutenu jeudi Neil Cuggy, président et chef des opérations de Goodfood.

L’annonce de jeudi qui va créer plus de 300 nouveaux emplois est différente d’une autre sur l’établissement d’un plus grand centre de traitement des commandes à Toronto pour 2021.

Marché Goodfood, qui comptait 246 000 abonnés actifs en février dernier, détient des bureaux administratifs et un centre de production situés à Montréal, deux centres de production à Calgary et Vancouver, ainsi qu’un centre de repas déjeuner à Montréal.