Italie: le chômage en net recul en mars, mais les inactifs en hausse

MILAN | Le chômage en Italie a diminué sensiblement en mars, une baisse toute relative au vu de la nette augmentation du nombre d’inactifs ayant renoncé à chercher un emploi face à l’impact du coronavirus sur l’économie de la péninsule, quasiment à l’arrêt, a indiqué jeudi l’Istat.

Le taux de chômage, soit les personnes sans emploi à la recherche d’un travail, a diminué de 0,9 point à 8,4 %, selon l’Institut national des statistiques. Dans le même temps, le nombre d’inactifs a progressé de 2,3 %, davantage de personnes ne cherchant plus d’emploi en raison des mesures de confinement ayant entraîné la fermeture de nombre d’entreprises.

Le taux d’emploi a légèrement diminué, à 58,8 % (-0,1 point).

«En mars, malgré la crise (sanitaire liée au) COVID-19, l’emploi a montré une bonne tenue, notamment grâce aux décrets» pris par le gouvernement en soutien aux entreprises (chômage technique...), a commenté l’Istat.

La pandémie de coronavirus a fait plus de 27 000 morts en Italie, ce qui en fait le pays européen le plus touché, et a mis la péninsule quasiment à l’arrêt.

Selon le nouveau document de loi de finances, adopté vendredi en conseil des ministres, la troisième économie de la zone euro va connaître une sévère récession cette année, avec une chute de son Produit intérieur brut (PIB) de 8 %.

Conséquence: le déficit public va grimper à 10,4 % du PIB, contre 2,2 % anticipé avant le début de la pandémie. La dette publique devrait elle bondir à 155,7 % du PIB cette année, contre 135,2 % prévue avant l’épidémie.

La situation devrait néanmoins s’améliorer dès 2021.