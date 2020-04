«La guerre fait rage, on n'a pas fini le combat», dit le PDG du CISSS de la Montérégie-Centre

À l'instar de Montréal, des établissements de la Rive-Sud peinent aussi à contrôler de nouvelles éclosions. Malgré l'arrivée de renforts, le nombre croissant de cas complique les opérations.

Le CHSLD Henriette-Céré, situé dans l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil, est l'épicentre de la COVID-19 sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre. Dans cet établissement, la moitié des 51 résidents sont infectés par le virus et on dénombre six morts.

«Le virus fait rage, la guerre fait rage. Alors, on n'a pas fini le combat. Il faut continuer», a lancé jeudi Richard Deschamps, PDG du CISSS de la Montérégie-Centre.

Il y a également 45 employés qui sont en congé maladie, ce qui n'aide pas à combattre la COVID-19. Le CISSS a eu recours à des renforts provenant notamment de la plateforme «Je contribue» et d’agences privées.

«Ça veut dire qu'on a pris plus de 40 personnes, entre autres de la liste "Je contribue", qu'on a formées en une journée ou deux, rapidement, pour devenir des aides techniques et on les a envoyées au front. Alors, vous comprendrez que c'est une gestion de risque pour les gestionnaires dans ces milieux-là.»

Une solution qui force le CISSS à redéployer ses effectifs.

«Tous les CHSLD du CISSS de la Montérégie-Centre, actuellement, on va prendre des seniors d'un peu partout, qui vont venir encadrer ces nouvelles personnes-là pour faire une formation renforcée pour faire en sorte de diminuer les risques de propagation et de contrôler la situation», a précisé M. Deschamps.

Le CISSS de la Montérégie-Centre doit aussi déployer des effectifs dans des CHSLD privés et conventionnés qui sont sur son territoire. C’est le cas de 90 médecins, infirmières auxiliaires et préposés aux bénéficiaires.

«Parce que ça prend des bras, ça prend des combattants pour aller au front, actuellement. C'est une guerre. Une guerre, ça se fait avec des soldats. Alors, on veut garder nos soldats, on va tout faire pour les supporter, actuellement. On va tout faire aussi pour envoyer des soldats dans les milieux privés dans la mesure de nos capacités, parce que ce ne sont pas des capacités illimitées, actuellement», a conclu M. Deschamps.