LHMJQ : la meilleure recrue en attaque est connue

L’attaquant de l’Océanic de Rimouski Zachary Bolduc est le récipiendaire du trophée Michel Bergeron, a-t-il été annoncé jeudi.

• À lire aussi: Les «Zachary» à l’honneur dans la LHJMQ

• À lire aussi: L’Océanic renoue avec la victoire

Cette distinction est remise à la recrue offensive de l’année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). C’est Michel Bergeron lui-même qui en a fait l’annonce dans une vidéo transmise sur le compte Twitter du circuit Courteau, jeudi.

«Félicitations Zachary, félicitations pour la belle année que tu as connue avec l’Océanic de Rimouski», a notamment dit le «Tigre».

En 55 matchs en 2019-2020, Bolduc a touché la cible à 30 reprises et fourni 22 mentions d’aide pour 52 points. L’athlète de 17 ans a terminé au troisième échelon des pointeurs chez les joueurs de première année de la LHJMQ. Zachary L’Heureux (Wildcats de Moncton) et Isaac Belliveau (Océanic) partagent le premier rang avec 53 points chacun.

La LHJMQ et les deux autres circuits juniors canadiens ont été contraints de renoncer à la fin de leur saison régulière, aux séries éliminatoires et à la Coupe Memorial cette année, et ce, en raison de la pandémie de coronavirus.