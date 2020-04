Pas de ciné-parcs pour l’instant à Lévis, mais de nouveaux circuits «sécuritaires» pour découvrir la Ville cet été

La Ville de Lévis veut divertir ses citoyens en toute sécurité cet été. Elle écarte, pour l’instant, le retour des ciné-parcs sur son territoire mais elle proposera en revanche de nouveaux circuits thématiques pour découvrir la Ville dans le respect des consignes sanitaires.

Photo courtoisie, Ville de Lévis

Contrairement au maire Régis Labeaume à Québec, le maire Gilles Lehouillier n’a pas l’intention d’aller de l’avant avec l’idée des ciné-parcs, après l’avoir étudiée, même s’il ne ferme pas la porte de façon définitive.

«On avait un élément dans nos cartons qui était de développer deux sites multifonctionnels d’animation mais on s’est dit : Est-ce qu’on peut faire ça en respectant les consignes? On s’est aperçus que ça devient compliqué parce qu’en soit, on suscite des rassemblements. Il va y avoir plus de 200 personnes rassemblées», a-t-il expliqué lors d’un point de presse jeudi matin.

L’organisation des blocs sanitaires soulève des enjeux importants, selon son équipe. Le maire refuse également de livrer une concurrence déloyale aux salles de cinéma qui sont présentement fermées. «Ça, c’est un élément fondamental. S’il y a un ciné-parc, ça va se faire avec nos propriétaires actuels de salles de cinéma à Lévis», a-t-il assuré.

Circuits thématiques

Le maire craint par ailleurs un achalandage trop important dans les deux sites les plus populaires à Lévis, soit le secteur de la traverse et du quai Paquet puis le parc des Chutes-de-la-Chaudière.

«On voudrait diluer l’effet sur ces deux parcs-là.» D’où l’idée de nouveaux circuits afin de permettre aux citoyens de découvrir les autres attraits lévisiens, les circuits cyclables ou les grands parcs urbains, comme celui de la Pointe-De la Martinière, la Grand plée Bleue ou la ferme Chapais.

Dans le cadre du projet intitulé «Cet été, je parcours Lévis», un concours de photo sera également organisé pour impliquer les citoyens, lesquels seront aussi invités selon les circuits à découvrir le Vieux-Lévis, le Vieux Saint-Romuald ou le Village Saint-Nicolas, notamment, puis à rendre visite aux commerçants locaux. Le maire s’attend à un «succès phénoménal».

Les détails de ce projet estival seront mis en ligne sur le site web de la Ville de Lévis et seront régulièrement mis à jour au fur à et mesure, en fonction des annonces gouvernementales et de santé publique pour le déconfinement progressif.

Rabais pour le transport en commun

La Ville de Lévis mettra également en place, dès le 1er juin, la tarification Étébus qui sera étendue à l’ensemble de ses parcours d’autobus. Les enfants pourront embarquer gratuitement dans les autobus de la STLévis alors qu’il en coûtera 2 $ par passage pour chaque adulte, au lieu de 3,50 $.

Par contre, la navette pour le quai Paquet ne reviendra pas cet été afin d’éviter d’amener les citoyens en trop grand nombre sur le site, l’un des plus fréquentés habituellement en été. «Tous nos spectacles ont été annulés de toute façon. Ce n’est pas propice. On n’a pas besoin de navette pour cet été», a indiqué le maire.

Inscription aux camps de jour

La Ville se prépare également pour les camps de jour, même si elle attend toujours les directives du gouvernement à cet effet. «I faut se préparer, on n’a pas le choix alors on va ouvrir la période d’inscription 11 mai de 19h à 21h pour les résidents de Lévis, Pintendre, Sainte-Hélène-de-Breakeyville, Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Romuald. Le 13 mai, de 19h à 21h, les inscriptions auront lieu pour Charny, Saint-Étienne-de-Lauzon, Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur», a indiqué M. Lehouillier.

Les parents n’auront rien à débourser pour le moment mais il est préférable de faire une réservation pour leurs enfants puisque le nombre de places pourrait être réduit. La Ville invite les parents à consulter le site web de la municipalité pour avoir des détails sur les camps d’été puisque les informations diffusées dans le guide printemps-été ne sont plus valables.