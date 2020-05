Pu capab’ des courbes!

Les graphiques, les courbes, les axes X et Y qui traitent de la COVID... Pu capab’!

C’est devenu un rituel comme la conférence de presse du premier ministre Legault et de son sideshow, le sympathique Dr Arruda... dès que la santé publique libère les chiffres de la journée, il y aura ces pros de la courbe, ces habiles de la statistique, ou encore de la modélisation, qui plogueront les données de la journée dans leurs modèles...

Et l’analyse qui va avec.

Je ne dis pas que ce n’est pas utile, et encore moins que ceux qui le font sont incompétents. C’est comme les firmes de sondages, j’imagine... L’ami Frank Graves, PDG de EKOS Politics à Ottawa m’a répété plus d’une fois: «Il y a des bons sondeurs, et des charlatans!»

Fut un temps où je les épluchais tous. Avidement. Plus maintenant. Ça ne m’intéresse plus.

Déjà, à la base, pour le moment du moins, comme nous nageons dans le néant par rapport à ce damné virus, difficile de se fier à quoi que ce soit. Sinon qu'à son instinct et à celui de scientifiques en qui on a confiance.

Tenez, j’ai beaucoup aimé les interventions de la pédiatre, microbiologiste et infectiologue, la Dre Caroline Quach. La façon qu’elle a de vulgariser les enjeux fondamentaux du déconfinement, cet équilibre à trouver entre la santé mentale des enfants, leur besoin de socialisation, et la santé physique et mentale des parents (et du noyau familial).

Ce qui est spécial de la situation actuelle, alors que le monde scientifique construit la nécessaire connaissance du coronavirus pendant que ce dernier fait des ravages dans la population – ces scientifiques qui réparent l’avion en plein vol, littéralement – le citoyen pourra trouver l'opinion scientifique qui sied bien à ses états d’âme du moment.

Ça va dans tous les sens. Et c’est normal. Une étude sur la possible seconde infection du virus chez ceux qui l’ont déjà attrapé sera nuancée par une autre; toutes deux très contemporaines du mal qui nous frappe. Dans quelques années, nos connaissances plus empiriques nous éclaireront mieux.

Y’a des courbes et des graphiques qui, distance aidant, auront été plus justes que d’autres.

Mais ceux qui nous dirigent n’ont pas le luxe du temps. Leur horizon décisionnel c’est maintenant.

Les courbes, les graphiques... Comme le disait Jean Gabin dans le magnifique chef d’œuvre d’Henri Verneuil: «Je viens de m'apercevoir que le langage des chiffres a ceci de commun avec le langage des fleurs, on lui fait dire ce que l'on veut! Les chiffres parlent, mais ne crient jamais!»

Dans cette scène du film, l’ancien président du conseil (joué par Gabin) donne la répartie à son ancien chef de cabinet, trop près des banquiers et des puissances de l’argent. Ceux-là qui font dire aux chiffres ce qu’ils veulent, surtout en temps de guerre...

Quelque part entre maths 434 et le calcul intégral au cégep, j’ai compris que je n’entendais pas grand-chose aux chiffres, préférant la subtilité de la langue de Zola à celle de Ptolémée.

Au cours des dernières semaines, nous avons été assommés, collectivement, par des sommes de chiffres, de statistiques, de graphiques, et surtout d’analyses s’y référant.

Dans le débat sur le déconfinement, tout un chacun trouvera bien une courbe, un avis scientifique pour appuyer son inclinaison sur le sujet.

Mais finalement, il y a quelque chose qui relève de l’instinct, du gut feeling comme disent nos voisins.

Et aux analyses qui m’informent sur l’urgence de ne PAS déconfiner, j’opposerai les avis de ceux qui me disent que ce moment-ci est tout à fait plausible pour amorcer, progressivement, un frêle décloisonnement.

Une chose est certaine, pas question de juger ceux qui opteront pour l’un ou l’autre. Aussi, j’ai confiance que ceux qui nous guident en ce moment font les choses de bonne foi.

Le prouve d’ailleurs cette latitude accordée à ceux qui seront en désaccord, ceux qui croient, légitimement, que ce n’est pas le bon moment.

We dont know...

Et pour tout vous dire, aux grandes analyses scientifiques, denses, étoffées, je préfère les réflexions du type de celle de Charlie Warzel dans le New York Times... à mi-chemin entre la chronique et la poésie.

Cette longue suite d’anaphores construite sur la répétition du «Nous ne savons pas...»

Extrait:

We don’t know if or when researchers will develop a successful vaccine.

We don’t know how many vaccines can be deployed and administered in the first months after a vaccine becomes available.

We don’t know how a vaccine will be administered — who will get it first?

We don’t know if a vaccine will be free or costly.

We don’t know if a vaccine will need to be updated every year.

We don’t know how, when we do open things up again, we will do it.

We don’t know if people will be afraid to gather in crowds.

We don’t know if people will be too eager to gather in crowds.

We don’t know what socially distanced professional sports will look like.

We don’t know what socially distanced workplaces will look like.

We don’t know what socially distanced bars and restaurants will look like.

We don’t know when schools will reopen.

Nous ne savons pas. Nous ne savons pas tout. Nous ne savons presque rien.

Et pourtant, il nous faudra avancer...