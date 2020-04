Québec serre la vis aux hôtes Airbnb à compter de vendredi

Pandémie ou non, le gouvernement du Québec annonce l’entrée en vigueur dès vendredi, comme prévu, de son règlement sur l’hébergement collaboratif visant à serrer la vis, notamment, aux hôtes Airbnb.

Pour contrer l’hébergement illégal, le nouveau Règlement sur les établissements d’hébergement touristique obligera les propriétaires et locataires qui souhaitent offrir en location leur lieu de résidence principal à détenir une attestation de classification sous la forme d’un avis écrit et d’un numéro d’établissement.

Ceux qui afficheront leur résidence sur différentes plateformes comme Airbnb, Kijiji ou Facebook, devront dorénavant publier leur numéro d’enregistrement dans leurs annonces. Ceux qui omettront de le faire s’exposeront à des amendes variant entre 1 000 $ et 20 000 $. Les inspecteurs de Revenu Québec veilleront au grain, prévient-on.

Les amendes peuvent grimper jusqu’à 25 000 $ pour une personne et 50 000 $ pour une entreprise qui offre de l’hébergement touristique sans détenir une attestation de classification. Les demandes d’attestation peuvent être faites sur le site web de la Corporation de l’industrie touristique du Québec.

Équité fiscale et réglementaire

Les nouvelles règles visent à «assurer une plus grande équité fiscale et réglementaire entre les acteurs de l’économie collaborative et de l’économie traditionnelle, tout en permettant aux Québécois qui le souhaitent de bénéficier, en toute conformité avec la loi, des revenus tirés de l’hébergement collaboratif. Il permettra également d’assurer une meilleure protection du parc immobilier résidentiel», peut-on lire dans le communiqué du ministère du Tourisme.

Airbnb avait demandé, en vain, au gouvernement Legault de retarder l’entrée en vigueur du règlement, adopté en novembre dernier, en raison de la crise du coronavirus.

Rappelons qu’à l’heure actuelle, en raison de cette crise sanitaire, il est toujours interdit au Québec d’exploiter tout type d’hébergement touristique, à moins d’avoir le feu vert des autorités de santé publique dans des circonstances exceptionnelles.