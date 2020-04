Québec veut aider les personnes endeuillées

Les personnes qui ont perdu un proche durant cette période de crise vivent un deuil particulièrement difficile. Le gouvernement provincial veut leur venir en aide et mettra en place un programme à trois volets.

Ce nouveau programme du ministère de la Santé et des Services sociaux comprend une bonification des services de l’organisme Tel-Écoute. Les personnes en deuil pourront communiquer avec les lignes Le Deuil et Deuil-jeunesse qui sont disponibles 7 jours sur 7 et 12 heures par jour.

Les personnes ayant perdu un proche pourront également bénéficier de trois consultations individuelles.

Le dernier volet s’adresse aux gestionnaires, superviseurs cliniques et intervenants du réseau, qui recevront des lignes directrices, des guides de pratique ainsi que des formations par webinaire pour mieux soutenir les personnes endeuillées.