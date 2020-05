Salmonellose: rappel de beignets de poulet croustillants non cuits

Des beignets de poulet croustillants non cuits de marque Ali-Pro Distributions, qui sont distribués au Québec, font l’objet d’un rappel en raison de risques d’infection à la salmonelle.

Le produit qui pourrait avoir été contaminé par la bactérie Salmonella et qui est visé par le rappel sont des beignets de poulet croustillants non cuits vendus en format de 250 g.

En cas de crainte de contamination, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) recommande aux consommateurs de communiquer avec leurs médecins. Elle demande également aux gens qui ont acheté le produit, mais qui ne l’ont toujours pas consommé, de le jeter ou de le rapporter en magasin.

Photo Courtoisie, Agence canadienne d'inspection des aliments

Bien qu’ils puissent rendre malade, les aliments contaminés par la bactérie Salmonella n’ont pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte.

Chez les personnes en bonne santé, la salmonellose peut provoquer de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée. Elle peut également entraîner des complications à long terme, comme de l’arthrite.

Les infections à la salmonelle peuvent avoir des conséquences plus graves chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli et peuvent même être mortelles.