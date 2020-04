Sera-t-il possible de voyager au Québec cet été?

C’est la question qui brûle toutes les lèvres: les Québécois pourront-ils visiter leur province pendant leurs vacances estivales?

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

Le PDG de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, Martin Soucy, est optimiste. «Nous, en ce moment, on reste confiants, mais on appelle à la patience», soutient-il.

Ce dernier est convaincu que plusieurs lieux seront ouverts pour pouvoir sortir et profiter de l’été. «L’industrie est à pied d’oeuvre sur un plan sanitaire avec le gouvernement sur quelles sont les activités et les attraits qui vont être ouverts en fonction de la distanciation sociale et avec la sécurité sanitaire», affirme M. Soucy.

Il reste cependant à voir quelles seront les restrictions sur les déplacements en région. «On est assez convaincus qu’il va y avoir des lieux où on va pouvoir sortir de chez nous, profiter de l’été, mais on verra dans le canevas, à la fois des régions et des déplacements, ce que ça aura l’air», mentionne le PDG.

«Une saison complètement différente»

Les membres de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec savent qu’ils devront s’adapter à une nouvelle réalité cette année en raison de la COVID-19.

«On sait que la saison va être différente l’été prochain, mais on fait attention de dire elle aura l’air de quoi parce qu’on a besoin d’avoir plus de détails en ce moment. Ces feuilles de route là, elles sont en préparation et on a des indications qui sont quand même positives de la part du gouvernement», avance M. Soucy.

Appel à la patience

Même si Martin Soucy constate un certain niveau d’inquiétude au sein de la population envers leurs vacances estivales, ce dernier appelle les gens à être patients.

«C’est juste une question de patience, d’avoir la feuille de route et après ça, on aura toutes les possibilités. Dans les régions, il va surement y avoir un phénomène de redécouvrir sa région qui va être intéressant. Et ensuite, peut-être la région voisine, mais ça, on verra ce qui sera disponible», lance le PDG.

Il tient à rassurer les Québécois et leur dire qu’ils pourront profiter de la belle saison pour s’aérer les esprits et profiter de la nature.

«Il y aura des occasions de bonheur au cours de l’été, j’en suis convaincu, il s’agit juste d’attendre de voir là où ce sera possible», déclare-t-il.