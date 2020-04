Un ancien moulin transformé en maison est à vendre pour 970 000$

Si vous aimez les propriétés qui sortent de l'ordinaire, vous serez servi avec cet ancien moulin à farine construit en 1846 et transformé en résidence privée.

Actuellement en vente pour 970 000$, cette maison a conservé son charme d'époque et quelques caractéristiques qui trahissent son ancien usage, comme la porte d'accès aux combles, où les habitants venaient chercher leur farine et effectuer leurs transactions, et une roue d'engrenage au sous-sol.

La propriété a été restaurée au cours des années 1970 et classée monument historique en 1973.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour voir à quoi ressemble cette maison d'exception.

Pour plus de détails, c'est ici.