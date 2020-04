Une différence d’âge qui fait peur

Je suis mère d’une fille de 18 ans et d’un garçon de 21 ans. Divorcée de leur père, je n’ai jamais refait ma vie tant le départ de celui que j’aimais m’avait fait mal. Mais le temps a fait son travail de cicatrisation.

Les enfants ont été privés de leur père pendant quelques années, car la jeune femme qu’il avait choisie manquait de maturité et ne les souhaitait pas dans son environnement. Ils se sont quittés au bout de six ans et les enfants ont alors repris contact régulièrement avec leur père.

Ma fille a beaucoup manqué la présence de son père pendant cette période. Elle avait besoin d’une figure masculine pour la rassurer dans sa capacité de plaire. Ne l’ayant pas eue, elle a toujours eu du mal dans ses relations avec les garçons.

Jamais assez belle, ni assez intelligente, ni assez sexy, elle se dépréciait tout le temps et je ne savais jamais comment lui remonter le moral. Son père était meilleur que moi à cet exercice, mais comme elle n’a jamais habité de façon suivie avec lui, ça ne suffisait pas pour lui donner l’élan suffisant pour qu’elle se sente en possession de ses moyens.

À 17 ans elle a fait la connaissance d’un gars qui étudie au même endroit qu’elle. Ce garçon, qui est gai en passant, car ma fille les collectionne comme amis, lui a présenté son frère, un médecin célibataire de 35 ans.

Ils ont commencé à se fréquenter sans qu’elle ne m’en parle car elle soupçonnait les réticences que j’allais avoir. Je la trouvais plus allumée depuis quelque temps, mais rien ne laissait soupçonner que c’était l’amour qui la travaillait. Il y a deux mois à ses 18 ans, elle m’a annoncé qu’elle s’en allait vivre avec lui à partir de la fin de son année scolaire. Mon ex la trouvant plus mature que les filles de son âge, est d’accord avec ça, mais moi ça m’attriste de la voir se jeter, faute d’amoureux plus jeune, sur un homme de cet âge. Suis-je vieux jeu comme me dit mon fils ?

Mère qui souhaiterait mieux pour sa fille.

Si votre fille a une certaine maturité comme semble le croire son père, il se peut que ses penchants la mènent d’instinct vers des garçons plus vieux qu’elle. La preuve en est que ça n’a jamais cliqué entre elle et les jeunes garçons.

Commencez par apprendre à connaître son amoureux avant de vous braquer. Votre fille fait peut-être partie, vu la description que vous faites de votre vie de famille, de ces filles qui recherchent un père en même temps qu’un amoureux pour compenser l’absence du leur pendant une période cruciale de leur vie.

Elle est majeure et semble heureuse dans sa décision. Faites-lui confiance et cherchez à vous rapprocher d’elle. Plus vous en saurez sur ce garçon et sur leur relation à deux, plus vous aurez de chances de voir votre fille évoluer et grandir. Et dans le cas contraire, vous pourrez l’aider à corriger le tir.