Valérie Plante dans un groupe international pour penser l’après-COVID

MONTRÉAL – La mairesse de Montréal Valérie Plante fait partie d’un groupe d’élus de 11 grandes villes à travers le monde qui réfléchiront à un plan de redressement post-COVID.

• À lire aussi: COVID-19: 944 nouveaux cas et 98 décès supplémentaires au Québec

• À lire aussi: Réouverture des régions: essentielle à la relance économique, même si elle soulève des inquiétudes

Les maires et mairesses de Milan, Los Angeles, Melbourne, Nouvelle-Orléans, Rotterdam, Seattle, Freetown, Hong Kong, Lisbonne, Medellín et Séoul mettront également à profit leurs expertises et leurs connaissances dans cette «Global Mayors COVID-19 Recovery Task Force». L’initiative a été lancée par le réseau C40 Cities.

Le groupe de travail, qui sera présidé par le maire de Milan, Giuseppe Sala, tentera de trouver des pistes de solution pour propulser le redressement économique tout en favorisant la santé publique, en réduisant les inégalités et en s’attaquant à la crise climatique. Une première assemblée a eu lieu mercredi.

Les 11 personnalités se réuniront régulièrement dans les semaines et les mois à venir.

«La situation actuelle est difficile pour toutes les grandes villes du monde, et Montréal n’y échappe pas, a indiqué Valérie Plante, jeudi, par voie de communiqué.

«Notre économie dans son ensemble a été frappée de plein fouet, et plus que jamais, nous devrons positionner notre redressement économique dans le contexte de notre lutte contre les changements climatiques. C’est aussi clair pour moi que notre redressement économique devra aller de pair avec notre redressement social. En investissant dans la solidarité, nous aurons une population plus résiliente et aussi une ville plus résiliente», a-t-elle ajouté.