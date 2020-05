À table! 100% locales

On dit de la cuisine qu’elle est le cœur de la maison. En cette période de confinement, elle est plus que jamais le lieu de rassemblement par excellence, « la pièce à vivre » du foyer, dont la table est la pièce maîtresse. Profitons-en pour découvrir la créativité de designers et artisans d’ici, qui offrent un service sur mesure en personnalisant un modèle de table de votre choix, selon vos goûts, vos besoins et votre espace. L’occasion d’avoir une table qui a une âme et qui s’intégrera parfaitement à votre décor !

Heureux mélange de bois et de fenix

Photo courtoisie

Arborant un dessus en Fenix noir – un matériau de résine acrylique au fini mât, doux au toucher et résistant aux rayures et aux traces de doigt – sur une base en noyer, cette table a un chic fou. C’est le modèle le plus populaire de l’entreprise sise dans le Mile-End à Montréal et spécialisée dans le mobilier en bois massif produit en petits lots.

Table T110 de Kastella, disponible en Fenix noir ou blanc, base en noyer, chêne blanc ou érable, à partir de 3495 $ pour 6 places, 4095 $ pour 8 places/chaise C205 assortie, à partir de 855 $

Ergonomique

Photo courtoisie

Avec son pied en forme de « bouquet désaxé », il n’est pas étonnant que ce modèle constitué de quatre tubes d’acier judicieusement placés soit très populaire. Il favorise aussi l’ajout d’un banc ou d’une banquette. Table sur mesure avec une base en acier peint noir, naturel ou brossé et plateau en érable, merisier ou noyer.

Blanchard artisan, à partir de 1500 $ (pour une table de 4 personnes)

Style classique moderne

Photo courtoisie

Inspirée du style scandinave, cette table est née d’une collaboration avec la styliste et adepte de déco intérieure du compte Instagram Brook & Peony. Elle allie en toute simplicité le style classique au moderne tout en préservant l’âme et la pureté du bois. Un produit écoresponsable, car l’entreprise de Terrebonne s’engage à planter 10 arbres pour chaque table vendue.

Table Brook de Woodstock & cie, disponible en érable (sur la photo), en chêne ou en noyer, et en 8 dimensions (et personnalisables), avec possibilité d’ajouter des rallonges, à partir de 1600 $

La chaleur du bois brut

Photo courtoisie

Le bois a toujours la cote quand on parle de meubles conçus au Québec ! Quand il est utilisé brut, avec son look imparfait et ses nœuds apparents, l’effet en devient encore plus riche. La collection Mont-Tremblant, en bois d’érable, possède ce caractère unique.

Table Mont-Tremblant de Direct D’la Shop, offerte en 15 choix de teintes, à partir de 895 $, banc de la même collection disponible en 4 formats, à partir de 450 $, chaises St-James en érable avec 50 choix de recouvrements, 265 $

Carnet d'adresses :