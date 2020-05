Alexander Romanov devrait changer le visage de la défense du Canadien

La présence d’Alexander Romanov chez le Canadien de Montréal devrait quelque peu bouleverser le visage de l’équipe à la ligne bleue. L’entraîneur Claude Julien aura des choix difficiles à faire et il sera intéressant de voir où il positionnera l’espoir de 20 ans.

On perçoit l’arrivée du jeune Russe dans la formation comme un grand soulagement, puisque Romanov, étant gaucher, viendra combler l’une des grandes lacunes de l’alignement. Depuis le départ d’Andreï Markov en 2017, Julien n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent du côté gauche de sa défense.

Ben Chiarot a été celui qui a le plus convaincu cette saison en tant que partenaire de Shea Weber à la ligne bleue. En excluant la saison en cours, l’ancien des Jets de Winnipeg est encore sous contrat pour deux campagnes.

Viennent ensuite Victor Mete, qui deviendra joueur autonome avec compensation cet été, et Brett Kulak, que Julien aime bien et qui, en mai 2019, avait paraphé une entente valide jusqu’en 2022. Avec Romanov, l’ordre devrait être chamboulé et il sera dur de supplanter ce quatuor, à moins, bien entendu, qu’une transaction soit conclue.

Karl Alzner, Xavier Ouellet, Otto Leskinen et Gustav Olofsson sont les autres options à gauche pour la saison prochaine. Ces joueurs ont toutefois passé plus de temps à Laval qu’à Montréal et rien n’indique que Ouellet sera de retour. En effet, le Québécois deviendra lui aussi joueur autonome avec compensation à l’entre-saison.

Shea Weber, Jeff Petry et les autres

À droite de la défense, le portrait est beaucoup plus clair. Shea Weber et Jeff Petry sont les deux pierres d’assise depuis déjà plusieurs années. Il reste toutefois une année de contrat à l’Américain. Reste à savoir qui jouera avec Romanov.

À 29 ans et avec un contrat qui viendra à terme cet été, Christian Folin a bien peu de chances d’occuper un poste avec le Tricolore en 2020-2021. Suivent ensuite Cale Fleury, qui n’a rien cassé depuis ses débuts en 2019, Noah Juulsen, qui a passé plus de temps à l’infirmerie que sur la patinoire, et Josh Brook, qui ne semble pas tout à fait prêt à faire sa place dans la Ligue nationale de hockey.

On ne sait encore si Romanov fera ses débuts si l’action reprend en 2019-2020. S’il joue cet été, une année de son contrat de recrues s’écoulera. Selon les dernières nouvelles, Marc Bergevin s’entendrait très bientôt avec son choix de deuxième tour en 2018 et le joueur a clairement indiqué vouloir poursuivre sa carrière en Amérique du Nord.