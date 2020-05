COVID-19: des masques réutilisables distribués dès samedi à Montréal-Nord

MONTRÉAL | Une brigade de sensibilisation va parcourir dès samedi l'arrondissement de Montréal-Nord pour distribuer notamment des masques et des désinfectants pour les mains.

Il s’agit d’une des mesures mises en place par les autorités pour limiter la propagation de la COVID-19 dans ce secteur particulièrement affecté.

La Ville de Montréal a d’ailleurs annoncé vendredi un coup de pouce de 10 000 $ pour le déploiement de cette brigade, une initiative pilotée par l'organisme à but non lucratif Hoodstock.

Montréal-Nord est l’arrondissement le plus touché de la métropole par la COVID-19, selon les données partagées cette semaine par la Santé publique de Montréal. Mercredi, il y avait 1153 cas recensés.

Cette initiative «contribuera à sensibiliser, informer et rassurer la population de Montréal-Nord quant aux mesures à prendre pour éviter la propagation du virus», a affirmé vendredi la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

«La population de cet arrondissement vit, au quotidien, des défis importants en raison de la densité de la population, de la pauvreté et des enjeux de salubrité qui touchent de nombreux logements. Ces facteurs contribuent aujourd'hui à une progression des cas de COVID-19 que nous devons freiner», a-t-elle ajouté.

«Pour les populations vivant dans des milieux densément peuplés, il est particulièrement difficile de respecter les mesures de distanciation physique», a pour sa part souligné le cofondateur de Hoodstock, Will Prosper.

La brigade

Constituée de bénévoles ainsi que de jeunes membres du comité de leadership de Hoodstock, la brigade aura comme mandat de sensibiliser la population aux mesures à prendre pour prévenir la propagation de la COVID-19 et de l'informer sur les ressources mises à sa disposition. Elle distribuera également des masques réutilisables.

La mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black, a souligné que l’initiative «contribuera sûrement à prévenir une partie de la transmission communautaire de la COVID-19» et a promis de travailler pour en assurer un financement à plus long terme.

Par ailleurs, 1000 affiches, en français, créole, arabe et italien, vont être installées au cours des prochains jours dans cet arrondissement ainsi que dans les quartiers de Rivière-des-Prairies et de Saint-Michel pour rappeler l'importance des mesures d'hygiène et de distanciation physique.