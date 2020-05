COVID-19: La raffinerie de Lévis n’a jamais cessé de produire malgré la crise

Le distributeur le plus important de produits pétroliers au Québec, Énergie Valero, n’a jamais cessé sa production et ne prévoit toujours pas d’arrêt à la raffinerie Jean-Gaulin de Lévis, malgré la chute draconienne de la demande.

Depuis le début de la crise sanitaire, la compagnie a évidemment été contrainte de ralentir ses activités de raffinage pour s’ajuster à la réduction de la demande. «Il faut être hyper réactif dans une raffinerie. La demande et la production sont analysées au jour le jour et d’heure en heure», raconte Marina Binotto, directrice des affaires publiques et gouvernementales.

Malgré l’effondrement des cours du pétrole et même si elle doit composer avec des enjeux de stockage à Lévis comme à Montréal, Énergie Valero dit n’avoir jamais envisagé, un seul instant, la possibilité d’un arrêt complet des activités.

«Ce n’est vraiment pas dans les plans. On ne l’envisage pas du tout. On essaie de stabiliser nos réservoirs et il y a quand même des commandes qui sont générées. Nous, on fournit 70 % des produits finis pour le Québec et on fait partie d’une grande famille, Valero, donc la maison-mère prend aussi des décisions sur la production. C’est extrêmement complexe», précise Mme Binotto en entrevue.

Depuis la mi-mars, la demande pour le carburant d’avion a chuté de 90 %, celle pour l’essence de 60 % alors que les ventes de diesel ont baissé d’environ 25-30 %. «C’est un moyenne et ce sont des chiffres qui varient un petit peu d’une journée à l’autre.» Avec le déconfinement progressif, Valero dit avoir constaté une légère hausse de la demande dans les derniers jours. «Oui, on voit un petit peu de mouvance».

Travaux reportés en 2021

Ironiquement, avant la crise, Valero avait déjà prévu un arrêt majeur à sa raffinerie pour réaliser un programme d’entretien évalué à 130 M$. Elle a cependant été contrainte de reporter les travaux et a préféré se concentrer à court terme sur la gestion de crise, même si elle aurait pu faire coïncider un arrêt de production avec la baisse de la demande mondiale.

«La priorité pour nous, c’est la santé et la sécurité de nos travailleurs. Ce n’est pas une mince affaire. On était à peu près 1000 sur le site au complet. Au fur et à mesure que la crise avançait, ça prenait beaucoup d’énergie pour implanter de nouvelles mesures. On a été raisonnables et on a décidé de faire ce qui est jugé critique puis on va reporter les travaux en 2021», explique Mme Binotto.

Aucune mise à pied

Énergie Valero n’a procédé à aucune mise à pied depuis le début de la crise au Québec et n’envisage toujours pas de le faire. Aucun cas de COVID-19 n’a été recensé parmi le personnel de l’entreprise.

Environ 130 employés ont été invités à faire du télétravail depuis le début de la crise. Ils recommenceront graduellement à revenir au bureau à compter de la semaine prochaine.