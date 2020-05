COVID-19: L’argent comptant délaissé

Depuis le début de la pandémie, les Québécois évitent le plus possible l’argent comptant, et privilégient le paiement par carte sans contact, selon un nouveau sondage.

Près d’un Québécois sur deux n’a pas payé en espèce, ne serait-ce qu’une seule fois, depuis le début de la crise du coronavirus, apprend-on à la suite de cette étude menée par Mastercard.

Cette aversion pour l’argent en papier est plus marquée dans la Belle Province qu’ailleurs au Canada. Lorsque l'on prend en compte les réponses obtenues d’un océan à l’autre, ce sont seulement 33 % des Canadiens qui disent ne pas avoir utilisé du tout de l’argent liquide depuis le début de la pandémie.

Le fait que plusieurs commerces interdisent désormais les billets a fort probablement contribué à cette tendance.

Reste que les dernières semaines ont rendu les Canadiens plus conscients des virus qui peuvent se transmettre en payant en argent ou en tapant son NIP sur un terminal. Les consommateurs sont donc beaucoup plus portés à conclure leurs achats avec un système du genre «Paypass», observe-t-on dans ce sondage.

Ils sont 47 % à utiliser ce mode de paiement plus souvent ces derniers temps. Les trois quarts des Canadiens affirment que c'est leur façon de payer préférée.

Il faut dire que certaines banques ont augmenté leur limite pour les factures payées sans contact, le temps de la pandémie.

Chez Desjardins, ce seuil a temporairement été relevé à 200 $, tant pour les cartes de débit que de crédit.