De la visite dans la maison!

Malheureusement, ce n’est pas celle que vous attendez depuis déjà plusieurs semaines, mais plutôt ces petits intrus qui se faufilent sans invitation dans toutes les pièces de votre maison.

Les fourmis

Photo Adobe Stock

Elles reviennent en force et de nombreux trucs existent pour les éliminer ou pour les éloigner de la maison afin qu’elles s’épanouissent dans le jardin et non dans le salon.

Les quartiers de citron très mûrs, des ouates imbibées de vinaigre, quelques gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée, un bouquet de menthe fraîche et les gousses d’ail épluchées déposées dans les armoires éloignent les fourmis. Renouvelez tous les dix jours pour de bons résultats.

Détruire le nid ou les pièger

Placez sur leur chemin de petits monticules de fécule de maïs. Attirées par ce produit, les fourmis en feront leur festin et l’apporteront au nid. La fécule de maïs, en gonflant dans leur estomac, deviendra mortelle.

Mélangez en parties égales du borax, un produit sucré comme du sirop de maïs, du miel, du sirop d’érable ou du sucre à glacer à une partie d’eau afin de créer un mélange visqueux, mais pas trop liquide. Installez ces appâts où les fourmis circulent afin qu’elles puissent s’y alimenter. Surtout, résistez à la tentation de tuer ces fourmis gourmandes. Elles doivent apporter cette nourriture au nid afin d’éliminer toute la colonie.

Confectionnez un piège pour les attirer en mélangeant 125 ml (1/2 tasse) de mélasse, 60 ml (1/4 tasse) de sucre et 60 ml (1/4 tasse) de levure à pain. Déposez une petite quantité de ce mélange sur une feuille cartonnée sur le sol, dans les endroits où les fourmis circulent. En peu de temps, vous verrez les fourmis accourir autour de ce buffet improvisé. Vous n’avez plus qu’à glisser votre piège dans un sac-poubelle et à le déposer à l’extérieur de la maison.

À l’extérieur de la maison

Arrosez le sol et l’entrée du nid avec une solution composée de 1 litre d’eau de Javel pour 10 litres d’eau froide. Cette solution détruit rapidement le nid de fourmis.

L’idéal serait de creuser la terre lorsque vous repérez un nid de fourmis pour atteindre le cœur du nid où se loge « la reine ». Observez le va-et-vient autour de cette fourmi beaucoup plus grosse que les ouvrières. Si vous réussissez à éliminer la reine, toutes les autres fourmis quitteront la fourmilière.

Les petites araignées

Généralement dans la maison, ces petites araignées se logent à la jointure d’un mur et du plafond ou sur la moulure des portes. Elles ne tissent pas de toiles. Utilisez un balai ou une brosse douce pour les déloger.

Au sous-sol, les araignées attirées par l’humidité peuvent tisser leur toile. Vous pouvez capturer ces araignées à l’aide d’un bocal et les relâcher à l’extérieur de la maison. Elles goberont les insectes nuisibles dans votre jardin.

Les araignées n’aiment pas l’odeur des feuilles de tomates. Déposez-en autour des fenêtres où vous découvrez des toiles et des araignées.

Poissons d’argent dans les placards

Vous éloignerez les lépismes, communément appelés poissons d’argent, en piquant quelques clous de girofle dans une orange ou un citron. Une fois le fruit séché, déposez-le dans vos penderies. Son arôme agréable repoussera les petites bêtes indésirables.

Le savon à vaisselle liquide chasse aussi ces indésirables. Aspergez les plinthes de la pièce où ils trouvent refuge.

Un pigeon... sur le balcon

Photo Adobe Stock

Il vaut mieux garder à distance ces volatiles qui ont pris l’habitude de se poser sur votre balcon ou le rebord de vos fenêtres. Vaporisez abondamment ces surfaces de vinaigre. Répétez l’opération quotidiennement. En peu de temps, les pigeons déserteront votre environnement.

3 astuces

Tirées du nouveau livre Le Manuel de la maison propre