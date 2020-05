Du solide avec Constromax

Votre rêve peut devenir réalité grâce à Constromax, un entrepreneur général en construction résidentielle et commerciale, en rénovation et en gestion de projets.

Son engagement : répondre à vos besoins, respecter votre budget et suivre l’échéancier. Avec Constromax, vous êtes entre de bonnes mains. «Vous n’aurez pas de mauvaises surprises parce que notre réseau de soustraitants est fiable. Nous offrons aussi une parfaite accessibilité à l’information concernant l’avancement de nos chantiers. Peu importe la situation, pas de cachette, nous vous donnons l’heure juste, sans raccourcis ni demi-vérités», explique Francis Côté, président.

Les rénovations

Vous souhaitez ajouter un étage à votre propriété, une rallonge ou un garage? Vous voulez transformer votre maison en résidence bigénérationnelle ou simplement refaire votre cuisine, rafraîchir votre salle de bain ou finir votre sous-sol? C’est possible avec Constromax.

Les standards de qualité du constructeur sont élevés. Tant et si bien que ses clients lui accordent leur confiance et n’hésitent pas à faire appel à ses services pour des travaux majeurs sur mesure comme celui réalisé récemment sur le Chemin Saint-Louis. «Dans ce cas-ci, notre mandat était de mettre en valeur une magnifique vue sur le fleuve et de faire entrer un maximum de lumière. Nous avons bâti une rallonge de 700 pi2, vitrée sur trois côtés et orientée vers le Saint-Laurent. Chaque mur de verre mesure près de 16 pi de haut par 25 pi de large. Le résultat est splendide. Le panorama s’étend à perte de vue. Du grand art. Les propriétaires sont aux anges. Leur résidence a ainsi pris énormément de valeur et ils jouissent d’un espace supplémentaire qui respire le luxe et le confort», poursuit monsieur Côté.

Constructions neuves selon vos goûts

Vous rêvez d’un chez-vous ou d’un commerce à votre image? Que ce soit une maison unifamiliale, un jumelé, un plex, un chalet, une boutique, un restaurant ou un espace de bureaux partagés, Constromax s’occupe de tout, de la conception de vos plans à la finition de la peinture. Ses services personnalisés sont clés en main.

L’entrepreneur aime les défis et propose souvent des solutions qui dépassent les attentes de ses clients. Si vous avez des demandes singulières, cela ne fait peur ni à son équipe, ni à ses partenaires qui travaillent de concert pour vous satisfaire pleinement. «Ma compagnie est jeune et dynamique. Je ne m’entoure que de collaborateurs qui partagent les mêmes valeurs que moi. Notre mission n’est pas seulement de construire, mais aussi de créer et d’innover, peu importe l’envergure de vos projets», insiste celui qui se considère comme un bâtisseur de rêves.

Un fondateur qui a ça dans le sang!

Les affaires font partie de l’ADN de Francis Côté qui est né dans une famille d’entrepreneurs. Devenu, au fil des ans, un véritable passionné pour la gestion et le développement domiciliaire, il a fondé Constromax.

Ayant terminé un certificat en gestion urbaine et immobilière à l’Université Laval, il maîtrise les principes et outils de ce domaine. Il comprend les dynamiques qui influencent le marché et il est en mesure de bien vous conseiller.

Pour demander une estimation gratuite, consultez : www.constromax.ca.