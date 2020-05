[EN DIRECT VENDREDI 1er MAI] Tous les développements sur la pandémie de coronavirus

La pandémie de coronavirus a fait plus de 230 000 morts dans le monde, dont près de 90% en Europe et aux États-Unis, depuis son apparition en Chine en décembre.

PLANÉTAIRE

Cas confirmés: 3 269 667

Morts: 233 688

AU PAYS

Cas confirmés: 53 236

Morts: 3184

AU QUÉBEC

Cas confirmés: 27 538

Morts: 1859

AILLEURS DANS LE MONDE

ÉTATS-UNIS | Plus de 1 070 000 cas et plus de 63 000 cas

Plus de 1 070 000 cas et plus de 63 000 cas FRANCE | Plus de 167 000 morts et plus de 24 000 morts

Plus de 167 000 morts et plus de 24 000 morts ITALIE | Plus de 205 000 cas et près de 28 000 morts

Plus de 205 000 cas et près de 28 000 morts ROYAUME-UNI | Plus de 172 000 cas et près de 27 000 morts

Plus de 172 000 cas et près de 27 000 morts ESPAGNE | Près de 215 000 cas et près de 25 000 morts

Toutes les nouvelles du vendredi 1er mai 2020

6h25 | Ni défilés, ni rassemblements: la planète confinée vit un 1er mai inédit en raison de la pandémie de coronavirus, qui a fait 230 000 morts et accable l’économie mondiale, tout en alimentant la querelle entre le président américain Donald Trump et Pékin.

AFP

Jour férié dans de nombreux pays, la fête du Travail se déroule sans les traditionnels cortèges des syndicats, obligeant ceux-ci à rivaliser d’imagination pour entretenir la mobilisation, sur les balcons ou sur les réseaux sociaux.

6h19 | L’Espagne a enregistré 281 morts de la COVID-19 pendant les dernières 24 heures, portant le bilan total à 24 824 morts, mais confirmant le ralentissement de la pandémie, selon les chiffres publiés vendredi par le ministère de la Santé.

AFP

Jeudi, le nombre de morts avait connu son bilan le plus bas depuis le 20 mars avec 268 décès. L’Espagne, quatrième pays le plus endeuillé au monde après les États-Unis, l’Italie et la Grande-Bretagne, a recensé 215 216 cas confirmés.

5h25 | «Je suis le COVID»: depuis le confinement en France mi-mars, des psychiatres de Seine–Saint-Denis, en banlieue parisienne, voient arriver à l’hôpital des jeunes sans antécédents atteints de «bouffées délirantes aiguës», des profils auxquels ces soignants «ne s’attendaient pas du tout».

AFP

Il y a ceux qui clament «avoir trouvé le traitement contre le coronavirus», ceux qui pensent que «tout est de leur faute», ceux qui «partent dans des délires messianiques». Et ceux qui affirment «carrément être le virus».

5h20 | La Hongrie, qui compte près de 10 millions d’habitants, a enregistré quelque 3 000 cas de COVID-19 et un peu plus de 300 décès. Malgré cette contamination limitée, le gouvernement a ordonné le mois dernier aux hôpitaux de s’assurer que la moitié des 67 000 lits du pays étaient vides et disponibles.