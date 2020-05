Faut-il céder aux prédateurs?

Mes deux petits-fils sont en train de me rendre fou, et je vous explique pourquoi. Mon fils a deux garçons qui ont les poches percées parce que leurs parents les ont toujours trop gâtés et que, maintenant devenus adultes, ils sont incapables de réduire leurs dépenses pour les ajuster à leur salaire. Depuis deux ans, ils ont pris l’habitude de venir me quêter régulièrement de l’argent. J’ai toujours cédé, et sans le dire à leurs parents, puisqu’ils l’exigent de moi. Mais comme les sommes augmentent de fois en fois, que selon mon comptable, je ne peux plus me permettre de telles largesses avec eux sans hypothéquer ma retraite, que devrais-je faire ? Leur refuser l’aide demandée ou avertir leurs parents ?

Un papi inquiet

Êtes-vous inquiet parce que ces deux garçons vous menacent quand vous n’obtempérez pas à leurs demandes ? Vous n’êtes pas le seul papi à vivre cela de la part de ses petits-enfants et même de ses enfants. Mais il est important de cesser d’accéder à leurs demandes immédiatement et d’en avertir leurs parents par la même occasion. Ce n’est pas quand vous serez sur la paille qu’il sera temps de réagir. Ce faisant, pensez aussi à vous protéger d’éventuelles représailles.