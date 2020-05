Ils sont déjà ici !!! Alerte aux extraterrestres !

Vous avez vu les trois vidéos mises en ligne par le Pentagone qui montre des objets volants non identifiés ou comme il préfère les appeler des «phénomènes volants non identifiés.» ?

Un clip de 2004, filmé par deux pilotes de L’US Navy montre un objet rond planant au-dessus du Pacifique à environ 160 km des côtes américaines. Selon les pilotes l’objet semblait défier les lois de la physique. Deux autres vidéos tournées en 2015 montrent des objets en mouvement dans l'air, dont l'un tourne (soucoupe volante?).

Pourquoi les avoir diffusés maintenant ? Le Département de la défense américaine explique que c’est pour dissiper toute idée fausse du public sur la réalité de ces vidéos, ajoutant que les phénomènes aériens qu’ils révèlent restent caractérisés comme «non identifiés». Et alors ?

L'histoire moderne des OVNI commence en 1947 lorsque des débris ont été découverts à Roswell, au Nouveau-Mexique, initialement décrits comme provenant d’un disque volant. On apprendra par la suite que c’était des fragments d'un ballon-sonde américain ultrasecret destiné à espionner les expériences nucléaires soviétiques. Les amateurs d’OVNI soutiennent qu’il s’agit bien d’une épave extraterrestre, récupérée et dissimulée par les militaires sur la base d’essai d’aéronefs avancés de l’US Air Force connue sous le nom de «Area 51» dans le Nevada.

Les théoriciens du complot affirment que c'est là que le Pentagone étudie des épaves d’OVNI pour essayer d’en exploiter la technologie avancée. De «petits hommes verts» se trouveraient également sur place.

Depuis Roswell, le phénomène des OVNI est entré dans la culture populaire mondiale comme en témoignent les innombrables films, livres, séries télévisées et documentaires consacrés à la question. Le phénomène OVNI est quasi-religieux, liant l'incertitude anxieuse sur des mondes au-delà du nôtre à des observations «miraculeuses» inexplicables.

Je suis parmi les sceptiques face aux OVNI, même après avoir visionné les vidéos. Personne n’a jusqu’ici avancé, preuves à l’appui, à des explications convaincantes à leur sujet. Des scientifiques parlent d’effets atmosphériques inusités, de réflexions optiques et de bogues dans le logiciel d'imagerie et les systèmes d'affichage des avions de chasse.

Face aux OVNI, j’ai toujours la même série de questions. Si des extraterrestres venaient sur terre, pourquoi le ferait-il subrepticement ? Et comme le phénomène est rare, mais récurrent, pourquoi continueraient-ils depuis des décennies de jouer à cache-cache avec nous ? Si leurs appareils sont si avancés, comment expliquer qu’ils puissent être détectés par nos équipements piteusement désuets ?

Pensez-y, si jamais des extraterrestres arrivaient sur Terre, ils le feraient au vu et au su de tout le monde. Ils n’ont aucune raison de se dissimiler. Et ces êtres doués de capacités cognitives transcendantes nous considéraient-ils comme des égaux, vu l’archaïsme de notre biologie, de nos connaissances et de nos technologies par rapport aux leurs ? Jamais dans cent ans !

Pensez à ce qui s’est passé sur Terre lorsque des peuples aux connaissances et aux techniques avancées en ont rencontré d’autres, moins évolués : ces derniers ont été soit exterminés, soit réduit en esclavage ou autrement exploité au profit des premiers. Pourquoi en serait-il autrement avec des êtres venus d’autres planètes, d’autres dimensions ou d’autres entités spatio-temporelles ? Je crois qu’on serait traité de la même façon.

C’est pourquoi j’ai toujours été agacé et préoccupé par toute cette kyrielle de scientifiques qui cherchent à communiquer avec des intelligences extraterrestres. Veut-on vraiment les attirer chez nous ? Est-ce ça vous intéresse de finir comme une source intéressante de protéines pour des êtres supérieurs, de spécimen de laboratoire ou encore dans un zoo quelque part du côté d’Alpha du Centaure ou d’une autre galaxie près de chez nous ?