L’annonce du gouvernement de faire 14 000 tests par jour satisfait Québec solidaire, à condition qu’on réussisse à atteindre cet objectif.

«C’est une bonne nouvelle, on aurait aimé que ça vienne plus tôt, mais on est content de savoir qu’il va y avoir plus de tests. La question maintenant, est-ce que ce qu’on a entendu va se refléter sur le terrain parce que depuis le début de la crise ç’a été un problème», explique Gabriel Nadeau-Dubois.

L’augmentation des tests permettra notamment d’augmenter le dépistage dans des points chauds comme c’est le cas dans certains secteurs de Montréal.

Le député de la circonscription montréalaise de Gouin s’inquiète de la situation dans la métropole alors que le déconfinement est prévu dans 10 jours. «Au moment où on se parle, la situation à Montréal, on peut difficilement la qualifier de sous contrôle», affirme le député solidaire.

Il plaide pour qu’on fasse preuve de plus de précaution, quitte à devoir repousser le déconfinement.

«Si la tendance se maintient, s’il n’y a pas de revirement de situation, je ne vois pas comment on peut déconfiner Montréal à partir du 11 mai», lâche-t-il.

Le retour au travail inquiète également Québec solidaire qui croit qu’on devrait mettre en place le retrait sanitaire.

«Personne ne devrait choisir entre son emploi et sa santé. On ne devrait pas mettre les gens devant ce dilemme terrible. Mettre du pain sur la table ou risquer sa santé?» de dire Gabriel Nadeau-Dubois.

Le député explique que le retrait sanitaire permettrait à des personnes qui ont des conditions médicales particulières pourraient pouvoir s’absenter temporairement du travail sans être congédiées si elles jugent que leur santé est en danger.

Il cite en exemple le fait que le gouvernement ne demande pas aux travailleurs de 60 ans et plus du monde de l’éducation de retourner au travail. Selon QS, ça devrait être la même chose pour tous les travailleurs.

«Si vous avez des employés vulnérables, il faut leur permettre de s’absenter. On ne peut pas forcer quelqu’un à rentrer au travail si, en rentrant au travail, il met sa vie en jeu», déclare-t-il.