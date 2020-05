Justin Trudeau à «Tout le monde en parle» dimanche

MONTRÉAL – Justin Trudeau sera de passage à l’émission «Tout le monde en parle», dimanche soir.

• À lire aussi: Ottawa met fin au marché des armes d'assaut de type militaire

Le premier ministre du Canada n’ayant pas accordé beaucoup d’entrevues depuis le début de la pandémie, outre au moment de ses points de presse quotidiens, ça sera l’occasion pour lui de faire le point sur les différentes décisions prises par son gouvernement dans le contexte de la crise sanitaire.

Vendredi, M. Trudeau a annoncé le bannissement de la vente et de l’utilisation de 1500 types d’armes d’assaut de style militaire au Canada.

Déconfinement, déficit record de 252 milliards $ à venir en 2020-2021, propos sur la gestion des CHSLD, plan d’aide aux étudiants: à eux seuls, les derniers jours ont été chargés en dossiers chauds pour le chef libéral.

La Dre Joanne Liu, ancienne présidente de Médecins sans frontières, l’humoriste Arnaud Soly, le ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec Pierre Fitzgibbon, l’animatrice France Beaudoin pour l’édition spéciale «fête des Mères» d’«En direct de l’univers» du 9 mai prochain, le «Pharmachien» Olivier Bernard et le chanteur Richard Séguin, pour une prestation musicale, rendront aussi visite à Guy A. Lepage et à Dany Turcotte dimanche.

«Tout le monde en parle» est présentée en direct, à 20 h, à ICI Radio-Canada Télé, depuis le dimanche 22 mars. La 16e saison du rendez-vous dominical devait à l’origine se terminer en avril, mais a été prolongée jusqu’à la fin mai pour suivre les développements de la pandémie de la maladie à coronavirus.