La fête des travailleurs

Le Premier mai ou journée internationale des travailleurs est une journée de lutte du mouvement ouvrier instaurée par la IIe Internationale, en mémoire du massacre de Haymarket Square, comme journée annuelle de grève pour la réduction du temps de travail à une journée de huit heures. Au Québec, les grandes centrales syndicales ainsi que quelques partis et organisations de gauche manifestent habituellement le 1er mai. Cette année, c’est sur le thème « Solidaires plus que jamais! » que le collectif du 1er mai veut remercier et souligner le travail de tous ceux et celles qui sont au front et qui continuent de faire vivre la société, alors qu’ils s’exposent aux risques de la COVID-19. C’est en temps de crise que l’on voit le plus la force de notre solidarité!

L’une des Sept Merveilles du monde moderne

Le 1er mai 1931, l’Empire State Building (photo), gratte-ciel de style Art déco, de 102 étages, situé dans l'arrondissement de Manhattan, à New York, est inauguré par le président Herbert Hoover (photo). En 2019, il était le troisième immeuble de la ville de New York par sa hauteur, derrière le One World Trade Center et le 432 Park Avenue. Il avait retrouvé sa première place à la suite de l'attentat terroriste du 11 septembre 2001 qui a causé la destruction des tours jumelles du World Trade Center, mais l'a reperdue en 2012 avec la construction du One World Trade Center. C'est aussi le cinquième du continent américain par sa hauteur, derrière le One World Trade Center, la Willis Tower (Chicago), 432 Park Avenue et la Trump International Hotel and Tower (Chicago). L'Empire State Building a été pendant des décennies le plus haut immeuble du monde. Il tire son nom du surnom de l’État de New York, The Empire State.

Anniversaires

William Nylander (photo), attaquant des Maple Leafs de Toronto (LNH), 24 ans...Alain Bernard, nageur et premier champion olympique français, 37 ans...Tim McGraw, chanteur country américain, 53 ans...Clint Malarchuk, gardien de but de la LNH (1981-92) avec les Nordiques de 1981 à 1984 et de 1985 à 1987, 59 ans...Roger Léger, comédien et acteur québécois, 61 ans...Catherine Frot, actrice française, 64 ans...Rita Coolidge, chanteuse américaine, 75 ans.

Disparus

Le 1er mai 2012. Jean-Guy Moreau (photo), 68 ans, humoriste, imitateur et acteur québécois...2017. Éliane Lublin, 79 ans, soprano française...2016. Madeleine Lebeau, 92 ans, actrice française (Casablanca en 1942)...2015. Pete Brown, 80 ans, premier Afro-Américain à remporter un tournoi du circuit de la PGA en 1964...2005. Yves Hamel, 56 ans, journaliste et animateur québécois...2004. Larkin Kerwin, 79 ans, premier recteur laïc de l'Université Laval à Québec, de 1972 à 1977...2003. Miss Elizabeth, 43 ans, gérante de lutte professionnelle...1999. Jos Leduc, 54 ans, lutteur professionnel québécois...1997. Fernand Dumont, 69 ans, sociologue, un des artisans de la Révolution tranquille...1994. Ayrton Senna 34 ans, pilote brésilien, triple champion du monde de Formule 1.