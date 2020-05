Laurent Duvernay-Tardif fait un don de 10 000 $

Laurent Duvernay-Tardif ne s’est pas contenté d’aller travailler dans un CHSLD. Via sa fondation, le garde des Chiefs de Kansas City a fait un don de 10 000 $ à la Fédération québécoise des organismes communautaires Famille (FQOCF), vendredi.

• À lire aussi: Deux sportifs au grand coeur

• À lire aussi: COVID-19: Laurent Duvernay-Tardif sur la ligne de front en CHSLD

Cette généreuse contribution de la Fondation LDT permettra l’achat de denrées alimentaires qui seront distribuées à plusieurs ménages bénéficiant des services d’accompagnement et de soutien des quelque 240 organismes communautaires Famille répartis aux quatre coins de la province.

«Puisque la pandémie a forcé l’arrêt complet des activités sportives et artistiques de la Fondation LDT pour le printemps et l'été 2020, il était urgent pour nous de trouver d’autres avenues pour contribuer au bien-être des jeunes et de leur famille», ont indiqué les coprésidents de la Fondation LDT, Laurent Duvernay-Tardif et Florence Dubé-Moreau dans un communiqué de la FQOCF.

«En ces temps de confinement, nous espérons ainsi offrir notre soutien aux familles et permettre aux jeunes de continuer à bouger et à créer à la maison», ont-ils poursuivi.

Du côté de la FQOCF, on se réjouit de pouvoir compter sur l’aide du champion du dernier Super Bowl.

«Laurent est un véritable modèle et une source d’inspiration pour un grand nombre de jeunes Québécoises et Québécois en ce moment et son message d’espoir et d’encouragement raisonnera assurément dans plusieurs familles du Québec qui, grâce à l’aide alimentaire et le matériel offert, vont pouvoir bénéficier d’un coup de pouce supplémentaire pour traverser cette période particulière», a affirmé la directrice générale de la FQOCF, Marie-Ève Brunet Kitchen.

Habituellement, la Fondation LDT organise des événements clés en main qui encouragent l’équilibre entre les sports, les arts et les études.

En plus d’être un joueur de la NFL, Duverney-Tardif détient un doctorat en médecine de l’Université McGill. La semaine dernière, il a demandé aux autorités de la santé comment il pouvait donner un coup de main avec la pandémie de coronavirus. L’athlète de 29 ans a été dépêché dans un CHSLD de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, en Montérégie, où il effectue des tâches de préposé aux bénéficiaires et d’infirmier. Le footballeur a d’ailleurs raconté son expérience dans une publication du magazine «Sports Illustrated».