Le casse-tête de la réouverture

La réouverture des écoles soulève beaucoup de questions et, malheureusement, tant du côté de François Legault que de celui d’Horacio Arruda, on nous offre bien peu de réponses.

Autrement dit, on va de l’avant sans avoir de certitude sur ce qui va se passer. On va de l’avant malgré le fait qu’on soit la province canadienne la plus touchée par la COVID-19.

La détresse, vraiment ?

Pour nous faire accepter tout ça, et aussi parce qu’on ne peut pas rester enfermés deux ans dans nos maisons, le gouvernement évoque la détresse dans laquelle certains enfants sont plongés.

Mais si c’était seulement pour des raisons sociales qu’on rouvrait les écoles, ne devrait-on pas rouvrir les écoles secondaires aussi ?

À ce que je sache, la détresse ne s’arrête pas en secondaire 1.

Me semble qu’il serait grand temps que notre gouvernement arrête de dissimuler l’argument économique derrière le paravent de la misère humaine.

Je souligne au passage que la vitalité économique joue un rôle primordial dans la santé globale de la Nation.

Alors, je n’ai aucun problème à ce qu’on place l’économie en haut de l’échelle des priorités.

Juste, soyons transparents.

On s’en lave les mains

Au chapitre de l’impunité, le gouvernement fait fort.

C’est aux parents de prendre leur décision et d’en assumer les conséquences.

C’est à nous qu’incombera le choix d’envoyer ou pas nos enfants à l’école. Et j’ai l’impression que, quelle que soit la décision prise, il y aura des conséquences négatives.

C’est vraiment un cas de « damn if you do, damn if you don’t ».

Parlons aussi de ce fameux « choix », qui sera un faux choix pour plusieurs.

Des familles ne voudront pas renvoyer leurs enfants, mais ne pourront pas, pour plein de raisons, majoritairement économiques, se le permettre.

Ce sera excessivement crève-cœur pour les parents d’avoir à décider de ce retour à l’école. Et cette décision devra se prendre en gardant la tête froide.

Nous sommes bombardés quotidiennement d’une pléthore de nouvelles informations sur ce virus, un virus que l’on connaît encore très mal.

Il faudra se rappeler qu’il touche très peu les enfants et mettre de côté qu’ils seront indéniablement un vecteur de contamination important pour les personnes vulnérables.

Il faudra balayer sous le tapis l’avis de différents experts qui ne sont pas prêts à miser sur cette immunité collective qu’on nous brandissait la semaine dernière avant de remettre la pâte à dents dans le tube, cette semaine.

Il faudra ignorer l’appel de certains pédiatres, qui s’inquiètent de plus en plus de cas d’enfants, certains déclarés positifs au virus, et qui présentent des états inflammatoires qui évoquent une forme atypique de la maladie de Kawasaki.

Il faudra s’avancer sur un terrain que l’on sait miné sans trop savoir où poser les pieds pour ne pas que tout explose. Parce que, oui, ce déconfinement va faire des victimes collatérales. C’est à peu près la seule certitude qu’on a.