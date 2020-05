Le PQ demande des hôpitaux 100 % COVID-19

Le Parti québécois a proposé vendredi que le Québec se dote d’hôpitaux qui soient dédiés au seul traitement de la COVID-19.

«En gros, on prend des bâtiments - arénas, centres de congrès - ou des hôpitaux existants et on les convertit en installations temporaires pour accueillir les patients présentant des symptômes de la COVID-19», a expliqué par voie de communiqué, Joël Arseneau, porte-parole du Parti québécois en matière de santé.

L’objectif est de limiter la propagation parmi les malades et le personnel de santé, mais aussi de diminuer la pression sur l’ensemble des services de santé de la province.

Le député des Îles-de-la-Madeleine a indiqué que l’idée provient des aménagements qui ont été mis en place dans les pays asiatiques qui s’en sortent le mieux, mais aussi lors de l’épidémie de SRAS en 2004.

«La fin de la crise n’est pas encore à portée de vue, a-t-il ajouté. Pour freiner la propagation du virus, tant chez les patients que chez le personnel, on a donc le devoir de mettre en place les meilleures pratiques organisationnelles possible.»

Le député d’opposition a demandé au gouvernement d’étudier son idée, afin d’être prêt à l’arrivée d’une deuxième vague.

