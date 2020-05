Lily K.O.: Quand la distance aide à la création

Lily K.O. semblait prêt pour cette période de confinement, puisque le duo de musiciens créait déjà sa musique à distance avant la pandémie.

La création à distance est une technique que le duo, composé de Sélène Bérubé et Raf Rioux, a adoptée dès le début du projet musical puisque l'un habite à Sherbrooke et l'autre à Montréal.

«Ça nous laisse de l’espace. Ça nous laisse du temps aussi. Ça nous permet de travailler sur des chansons quand notre tête est vraiment là et ça nous donne du temps pour absorber ce que l’autre nous envoie», a exprimé le multiinstrumentiste.

«Le fait d’être à distance, c’est bien parce que c’est comme si on ouvre un petit cadeau surprise à chaque fois. On ne sait jamais trop ce qu’on va trouver!» a renchéri la chanteuse du duo.

«Il n’y a pas de formule gagnante pour faire de la création à deux. C’est quand même complexe. Souvent, il va y avoir une personne qui va plus écrire et composer puis en band on interprète les chansons. Dans notre cas, on met les deux la main à la pâte dans tout ce qui est textes et musique», a précisé Raf Rioux.

Plus à distance que jamais

Lily K.O. a fait paraître le 10 avril un nouvel album intitulé Maelström. Ce dernier été conçu encore plus par la création à distance que les autres albums du duo.

«Sélène a eu un deuxième enfant et elle était en congé de maternité. Ça a fait en sorte qu’on s’envoyait beaucoup des bouts de chanson, des bouts de textes, des collages ou des beats. Il y a comme un ping pong créatif qui s’est créé», a expliqué Raf Rioux.

«On n’avait jamais joué les chansons ensemble avant de les enregistrer. C’est une démarche assez particulière. Il y a quelques semaines, on s’est vu pour voir si on était capable de jouer les chansons. C’était la première fois qu’on les jouait alors qu’elles étaient déjà endisquées», a-t-il ajouté.

L’opus de 12 chansons est aussi plus personnel puisque les musiciens ont choisi de ne pas aller chercher de collaborateurs et de vraiment faire le travail à deux.

«Je suis très fier de cette écriture-là, parce qu’il y a toujours un travail quand tu écris à deux pour que ça soit cohérent et porteur d’un message. Même s’il y a deux plumes, il faut qu’il ait un message et non deux messages. Ça a été un beau défi et ça s’est fait avec beaucoup de cœur et d’introspection», a déclaré Raf Rioux.

Un album dans la crise

Bien sûr, comme plusieurs autres artistes, Lily K.O. s'est demandé si c'était un bon moment pour lancer son nouvel album.

«La maison de disque voulait reporter le lancement, mais nous, on s’est dit que ça s’appliquait tellement bien à ce qu’on vit dans Lily K.O. que c’était naturel de le sortir et d’en parler», a avoué le musicien.

«C’est drôle parce que nos textes parlent beaucoup de distance, de la mécanique du cœur, etc. Ça fit tellement avec le contexte actuel!» a ajouté Sélène Bérubé.

Le choix de conserver le plan initial a représenté quand même certains défis pour le duo qui fait dans la chanson électronique.

«C’est inhabituel quand même. On sort un album et on va en faire la promotion différemment. En même temps, ça fait du bien. Il y a comme un challenge qui vient avec le fait de le sortir présentement», a admis Raf Rioux.

«Ça a un certain côté positif aussi parce que les gens ont plus de temps pour aller découvrir des artistes ou aller découvrir des choses sur les réseaux sociaux. C’est un moment propice, je trouve, pour découvrir la culture québécoise. D’un certain côté, je trouve que ça va peut-être aider les artistes québécois à se faire un petit peu connaître», a réfléchi tout haut la chanteuse de Lily K.O.

Conseils pour créer à distance

Puisque les mesures de distanciation sociale risquent de perdurer encore un moment et comme Sélène Bérubé et Raf Rioux, du duo Lily K.O., sont des habitués de la création à distance, nous leur avons demandé des conseils pour d’autres artistes qui aimeraient tenter l’expérience.

«Il ne faut pas que tu te mettes des limites. Il faut que tu sois capable d’accueillir ce que l’autre t’envoie et de toujours essayer de tirer le meilleur de ce que l’un et l’autre ont à offrir. Il faut être vraiment ouvert», a lancé d’emblée la chanteuse du duo.

«Des fois, quand tu es ensemble, il y a l’ego qui prend le dessus. Dans un contexte de confinement, j’ai envie de dire d’essayer l’ouverture, de s’ouvrir à de nouvelles façons de faire. Il faut se laisser aller là-dedans au lieu de bloquer!» a-t-elle ajouté.

«Il faut avoir confiance aux nouvelles façons de faire. Ça nous donne de nouvelles idées, je trouve. Quand tu fais toujours les choses de la même façon, il ne faut pas que tu t’attendes à un résultat très différent», a renchéri le multiinstrumentiste.

Pour écouter le résultat d’un album créé à distance : https://bit.ly/2VfOF1r