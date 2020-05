LNH, MLS, NBA, WNBA: Vegas voit grand pour le retour du sport

La compagnie MGM Resorts International a soumis l’idée d’une gigantesque zone de quarantaine dédiée aux sports dans la ville de Las Vegas à plusieurs ligues d’Amérique du Nord en vue de la reprise des activités.

Selon le quotidien New York Times, MGM, qui gère des casinos et des hôtels de luxe, a proposé à la NBA, la WNBA, la Ligue nationale de hockey et la Major League Soccer d’accueillir les joueurs dans un grand complexe sécurisé.

L’entreprise aurait proposé à la NBA l’hôtel Mandalay Bay Resort, qui compte 4700 chambres, afin d’accueillir les joueurs, leur famille, les officiels, les techniciens chargés de la télédiffusion et les autres employés.

En outre, MGM serait prêt à bâtir deux douzaines de terrains de basketball au Mandalay Bay. Un consultant en santé aurait d’ailleurs déjà été engagé et la zone pourrait être équipée de matériel de dépistage sécurisé.

Toujours selon le média new-yorkais, «toute personne qui intégrerait le complexe devrait passer aux travers des protocoles de santé, de sécurité et de quarantaine». Les habitants de la zone ne pourraient également pas quitter le complexe le temps de leur séjour.