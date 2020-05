L’aide financière du gouvernement provincial pour soutenir et attirer des compagnies étrangères ici devra être repensée dans l’après-crise, estime le président de Meubles South Shore, Jean Laflamme.

«Il va falloir faire les affaires autrement. Le plan qui existe depuis 20 ou 30 ans ne tient plus la route. (...) C’est beau les soutiens financiers avec la COVID-19, mais nous allons devoir rembourser cette facture de plusieurs milliards de dollars un jour», prévient l’homme d’affaires.

Comme le président de Coveo, Louis Têtu, M. Laflamme est d’avis que Québec devra miser sur «l’innovation bleu» à la sortie de la crise pour soutenir l’économie. Les entreprises québécoises vont notamment avoir besoin davantage de talents pour appuyer leur projet de croissance.

Le Québec inc. devra aussi se positionner rapidement dans la course à l’innovation. Pour y arriver, M. Laflamme est d’avis que le gouvernement ne devrait plus aider les compagnies étrangères à coup de subventions.

«Il va avoir une méchante facture. Il va falloir créer de la richesse dans notre environnement pour pouvoir en bénéficier et rembourser. On veut de meilleurs systèmes de santé et d’éducation, mais il faut pouvoir payer. Pour cela, il faut aussi ramener de l’argent neuf», note le grand patron.

Record de ventes

Comme d’autres entreprises, le fabricant de meubles de Sainte-Croix dans la région de Lotbinière a été contraint de ralentir sa production durant la «pause» du Québec en raison de la COVID-19. La compagnie a toutefois pu reprendre, avant la relance, certaines activités au Canada et aux États-Unis.

Même qu’en raison de son modèle d’affaires qui est axé sur le Web, Meubles South Shore a été en mesure de nager dans les profits, malgré la tempête. Les ventes ont bondi de 90 % en avril, avance la direction.

Cette dernière souhaite d’ailleurs faire profiter les autres compagnies de son expertise Web développée au cours des deux dernières décennies. Le manufacturier avait choisi de miser presque exclusivement sur les ventes en ligne après avoir frôlé la catastrophe au milieu des années 2000.

«Ces choix prennent tout leur sens aujourd’hui», répond M. Laflamme. «Nous avons développé une force depuis 2004», poursuit-il.

Meubles South Shore veut maintenant ouvrir les portes de son marché aux détaillants de meubles ou d’accessoires pour la maison. Ils pourront faire du commerce à partir de la vitrine numérique de l’entreprise.

Cette année, Meubles South Shore célèbre ses 80 ans. La compagnie, qui vend entre «5000 et 10 000 meubles par jour», compte 1000 travailleurs et trois usines, soit à Sainte-Croix, à Coaticook, et au Mexique. L’entreprise a également plusieurs centres de distribution du côté des États-Unis.

Afin de protéger ses employés, différentes mesures de sécurité ont récemment été installées dans les établissements du groupe afin de limiter les risques de propagation du virus.

