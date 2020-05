La ministre de la Culture craint une deuxième vague

La pire chose qui pourrait arriver au milieu culturel québécois, frappé durement lui aussi par la pandémie, serait une deuxième vague d’infections, craint la ministre Nathalie Roy, qui souhaite dévoiler son plan de reprise en juin.

Lorsque l’état d’urgence sanitaire a été décrété au Québec, comme ailleurs, il a fallu interdire aux gens de se réunir. Par le fait même, le secteur culturel a été frappé « en plein cœur », a constaté la ministre de la Culture.

« On est très conscients que le milieu de la culture souffre beaucoup de cet arrêt, a-t-elle assuré, en entrevue avec notre Bureau parlementaire. Tous les secteurs souffrent, mais [...] les rassemblements, c’est la nature même de tout ce qui est spectacles, arts de la scène... »

Pendant que le Québec se prépare à rouvrir certaines écoles et entreprises, dont les libraires et les galeries d’art, la ministre Roy planche sur un plan de relance dédié à tout le reste du secteur culturel.

Un plan dévoilé en juin

Ses artisans devront toutefois s’armer d’encore un peu de patience. « Il n’y aura pas d’autres annonces en mai, d’ouvertures, prévient-elle. Mais moi, je travaille pour qu’en juin, on puisse dire à l’égard du domaine de la culture, bien certains secteurs pourraient reprendre leurs activités et ça, c’est mon objectif, à court terme. »

S’il fallait par malheur que la situation s’empire, la réouverture des salles de spectacles et des activités du milieu culturel serait forcément retardée davantage.

« Ce qui m’inquiète le plus, c’est qu’il y ait une seconde vague de Covid-19 et qu’on ne puisse pas rouvrir, qu’on ne puisse pas revenir à des rassemblements et à des grands spectacles », a confié la ministre de la Culture.

« Un défi immense »

Lors de ses consultations sectorielles, la ministre essaie de faire en sorte qu’il n’y ait personne d’oublié, ce qui représente « un défi immense », reconnait-elle.

La reprise, dans le respect des règles de distanciation sera aussi un défi.

« C’est sûr qu’il faut aller avec de nouvelles initiatives, parce qu’on est dans de l’inédit, a souligné Mme Roy. Comment faire de la culture, alors qu’on ne peut pas avoir de grand rassemblement tous ensemble? »

« Il faut se réinventer », a résumé la ministre de la Culture, qui misera sur la créativité des artisans pour proposer « de nouvelles façons de faire ».