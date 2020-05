Nouvelle plateforme web pour Yoga Fitness

Forcée de s'adapter en raison de la fermeture prolongée des centres de sport, l'équipe de Yoga Fitness lancera une nouvelle plateforme de cours en ligne.

L'entreprise songeait depuis le début du confinement à explorer cette option. Elle avait d'ailleurs sondé ses membres au cours des dernières semaines avec une consultation en ligne.

L'entreprise d'Amélie Beaumont et de Martin Ouellet, qui opère trois centres de yoga et de conditionnement physique à Sainte-Foy, Québec et Saint-Romuald, lancera donc lundi «une toute nouvelle plateforme de cours en ligne 5 étoiles», a-t-elle annoncé par voie de communiqué. Celle-ci sera bonifiée chaque semaine.

Par le biais d'un abonnement mensuel, la plateforme permettra aux adeptes d’accéder à plusieurs cours de yoga et de fitness et ce, dans le confort de leur foyer. Les cours s’adressent à tous les niveaux de pratique.

«Nous désirons faire de cette nouvelle plateforme Yoga Fitness la référence francophone dans le monde», a souligné Martin Ouellet. « Notre objectif est de faire du bien à la population en aidant les gens à rester en forme et à retrouver le calme », a ajouté Amélie Beaumont. Déjà, au cours des premières semaines qui ont suivi la fermeture forcée des centres, des séances en ligne étaient offertes gratuitement.

«Une fois que le gouvernement aura donné son aval à la reprise des activités dans son secteur, les centres Yoga Fitness seront bien sûr ouverts à nouveau au public avec un protocole sanitaire extrêmement stricte visant à assurer la santé et la sécurité des clients et du personnel», avisent les propriétaires.